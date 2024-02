El letrado del Congreso se niega a explicar la amnistía

La comisión de Venecia es un órgano consultivo que forma parte del Consejo de Europa integrada por expertos independientes en derecho que analiza la calidad de las instituciones democráticas y los derechos humanos. A petición del presidente del Senado. Pedro Rollán, una delegación de la misma, llega a España el próximo día 8 para estudiar en profundidad los términos de la proposición de ley de amnistía. Para ello había solicitado reunirse, entre otros, con los miembros de la comisión de justicia de ambas cámaras y con el letrado mayor del congreso, Fernando Galindo. La mayoría de la Mesa de la cámara baja, PSOE y Sumar, ha votado en contra de esta solicitud, alegando que el secretario general sólo hace informes jurídicos y no políticos. Sin embargo, fuentes del órgano de gobierno de la cámara baja aseguran a Onda Cero que ha sido el propio Galindo el que ha pedido amparo a la Mesa para no tener que comparecer y explicar por qué considera que no "hay motivos palmarios de inconstitucionalidad" en el texto presentado por el grupo socialista.

La mesa del congreso ha derivado todas las cuestiones relacionadas con esta visita a la comisión de justicia, que será la que elabore la agenda de las reuniones que los miembros de la Comisión de Venecia van a mantener con los diputados que forman parte de la misma. Fuentes socialistas señalan que así se hizo en una visita anterior del mismo organismo, en este caso a la comisión de interior. El Partido Popular denuncia que en esta ocasión se le está impidiendo realizar su labor, puesto que habían sido los expertos internacionales los que habían solicitado reunirse con el autor del principal avalista jurídico/parlamentario de la ley de Amnistía. Su portavoz en la cámara baja, Miguel Tellado ha señalado que "una vez más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, actúa como la delegada de Pedro Sánchez en el congreso hurtando información sobre todo lo que tiene que ver con la ley de amnistía".

Enmiendas fuera de plazo

En la reunión de hoy de la mesa de la cámara baja se ha estudiado también un informe técnico de los servicios informáticos del congreso sobre el registro fuera de plazo de las enmiendas de la ley de amnistía presentadas conjuntamente a la misma por el PSOE y sus socios de legislatura salvo Junts. Unas enmiendas que se enviaron telemáticamente un segundo después de que se cerrara el horario previsto para hacerlo. Los grupos parlamentarios proponentes arguyeron que se había producido un fallo informático. Sin embargo, el estudio interno conocido hoy niega esta posibilidad. Confirma que las enmiendas se presentaron fuera de plazo y fueron admitidas por la mesa de la comisión sin contar con la anuencia de todos los grupos. La unanimidad de todos los grupos es una condición necesaria para dar validez a las mismas.

Los populares que habían presentado un escrito solicitando que no se admitieran esas enmiendas a la ley de amnistía se han encontrado de nuevo, según las mismas fuentes consultadas, con que la presidenta de la cámara baja, de forma unilateral, trasladó la decisión a la mesa de la comisión de justicia. Creen en el Grupo parlamentario Popular que puede existir un vicio de nulidad dela propia ley al haberse admitido e incorporado al texto del dictamen unas enmiendas que llegaron fuera de plazo.