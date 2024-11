Isabel Díaz Ayuso, entre lagrimas por los afectados de la DANA: "Por dentro estamos destrozados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado una breve comparecencia en su visita al hayedo de Montejo por sus 50 años como Sitio Natural de Interés Nacional, en la que no ha podido ocultar su emoción por lo ocurrido en Valencia durante esta última semana, donde la DANA ha dejado algunos municipios de la región completamente asolados.

"Estamos viviendo un momento dramático, estamos sufriendo muchísimo con el pueblo de Valencia", ha asegurado Ayuso. La presidenta de la CAM ha hablado de la impotencia que muchas veces genera el querer poder ayudar más y no poder. Eso, más el trabajo que de por sí se está realizando -dice- desde el propio consistorio.

Ha añadido, además, que: "No se puede imaginar el mal cuerpo que tenemos, ni lo difícil que está siendo para nosotros mantener una agenda y una cierta normalidad y una sonrisa ante las cámaras cuando por dentro estamos destrozados".

"No pensamos en otra cosa"

Ha insistido Ayuso, visiblemente emocionada, en que tiene un "sentimiento, siempre, en que le falta por apoyar más a Valencia... y no voy a hacer declaraciones, no puedo". En este momento, la presidenta se ha visto obligada a frenar su intervención por la emoción y ha continuado: "Solo quiero lo mejor para el pueblo de Valencia, saber que vamos a llegar a todos los municipios, que no nos vamos a dejar una casa... y es que no puedo, me cuesta muchísimo".

Díaz Ayuso ha reconocido, de hecho, que no tiene palabras, que no piensa en otra cosa, en cómo ayudar al pueblo valenciano y, sobre todo, en todo lo que puede enviar desde Madrid que pueda ayudar a los afectados.