Illa pide un plan detallado a las CCAA que quieran realizar test en las farmacias

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha planteado a las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se ha celebrado en Extremadura por videollamada, que las que quieran realizar test de Covid-19 en las farmacias, como así lo ha pedido la Comunidad de Madrid, le presenten un plan detallado.

Eso sí, este plan deberá incluir aspectos relativos al personal, medios, equipos de protección individual, registros e instalaciones en las oficinas de farmacia para que puedan realizar adecuadamente los test de detección del coronavirus.

Por tanto, el ministro no se ha negado a que estas pruebas se puedan realizar en las farmacias, si bien ha avisado de que se trata de un debate técnico en el que hay reservas de tipo jurídico y de colectivos profesionales. "El Ministerio reconoce la buenísima y meritoria labor que realizan las oficinas de farmacias, las cuales son claves en el sistema sanitario y, sin negarnos a que aumenten su participación clave, he pedido a las comunidades que quieran utilizarlas para realizar test Covid-19 que nos hagan llegar un plan en el que expliquen qué quien hacer y cómo lo quieren hacer", ha dicho Illa en rueda de prensa.

Equipo de trabajo para definir cómo van a ser las Navidades

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha referido a las Navidades, uno de los asuntos que de cara a las próximas semanas, es lo que más preocupa a los españoles.

"De cara a Navidad no me niego nada, pero de optimismo nada... La situación sigue siendo preocupante y esta preocupación es compartido por prácticamente todos los Consejeros. Deja claro que "no podemos hacer como si no pasara nada" y creo que "todos los españoles saben que no vamos a vivir unas Navidades como las pasadas".

En la misma línea ha hablado la ministra de Organización Territorial, Carolina Darias, que ha advertido que "estamos trabajando para organizar unas Navidades que adelantamos que van a ser diferentes".

"Ser restrictivo en el Puente de diciembre no asegura una mejor Navidad"

El vicepresidente y Consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha advertido en la rueda de prensa conjunta con Salvador Illa, que "ser muy restrictivo en el puente no va a asegurar una mejor Navidad". Asegura que "quiero ser muy honesto en la información a la sociedad. Estamos en una situación alarmante y todavía no hay llegado el virus seco que es el que prefiere el virus.