Iglesias asegura que prefiere a los independentistas negociando que en la cárcel

"no me gusta verlos en la cárcel"

El vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, asegura que en la resolución del conflicto catalán no habrá acuerdos cien por cien satisfactorios, todos tendrán que ceder, y a los dirigentes del independentismo, dice, los prefiere negociando en las instituciones: "no me gusta verlos en la cárcel".