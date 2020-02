El PP ha hecho efectivo su anuncio y ha acudido a un juzgado de Madrid para solicitar amparo y que no se destruyan las imágenes de las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Barajas de la noche en la que José Luis Ábalos se reunió con Delcy Rodríguez.

Los populares sostienen que si el Gobierno no tiene nada que ocultar, no debería tener que oponerse a que salgan a la luz. El PP se pregunta por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene tanto interés en ocultar las grabaciones de la noche en la que se produjo el encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez.

El 'número dos' del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado que su partido ha pedido judicialmente que no se destruyan esas grabaciones.

"Si Pedro Sánchez o el presidente de AENA no tuviesen nada que esconder, serían ellos quienes aportarían esas imágenes para que toda España las conociera. Si no las aportan es porque tienen algo que esconder y por tanto, refuerza la idea de que el señor Ábalos -al margen de si Delcy pisó o no la terminal o la pista- ha mentido y que sigue mintiendo", ha dicho.

Además, Egea asegura que se mantienen abiertos los cauces de interlocución con Ciudadanos, aunque en Galicia sólo existe la posibilidad de que se integren miembros de Ciudadanos a la lista del PP, pero no una coalición.

Seguro que te interesa:

Álvarez de Toledo: "Pediremos que el presidente de AENA comparezca en el Congreso para explicar la reunión Ábalos-Delcy"

Delcy Rodríguez acusa a la derecha española de doble moral en su apoyo a Guaidó

Ábalos tacha de "irónicas" las palabras de Maduro y dice que a alguien le interesa "inventarse maletas y oro"