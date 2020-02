Repaso político de la portavoz, María Jesús Montero , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sustentado en dos pilares: los ataques al PP por no colaborar con el Gobierno y ninguna aclaración del Ejecutivo sobre cómo será la mesa de diálogo con los independentistas.

En la comparecencia, la ministra portavoz ha comenzado criticando a la oposición y al PP. Se le ha preguntado por las discrepancias a la hora de convocar esa mesa de negociación con los independentistas -cuándo y dónde se va a celebrar- y si será antes de que finalice el mes de febrero.

María Jesús Montero no tiene respuesta de momento y asegura que la negociación del "conflicto" con Cataluña "no dará frutos" a corto plazo: "El Gobierno siempre ha trasladado la complejidad de esta cuestión que, por tanto, no espera frutos en el corto plazo y que lo que hay que empezar es ese diálogo buscando de buena fe puntos de encuentro que nos permitan realmente dar una solución a uno de los conflictos más importantes que tiene el país, como es el conflicto territorial y político en Cataluña. Así que en el momento en que conozcamos el día y la hora, lo daremos a conocer".

Ha insistido en que la figura del relator o mediador no la contempla el Ejecutivo y que serán los españoles los testigos de esa negociación con los independentistas.