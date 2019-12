El Gobierno asegura que no dará instrucciones a la Abogacía del Estado sobre Junqueras

Consejo de Ministros

Primer Consejo de Ministros tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El jueves dio una pista la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, explicando que el Gobierno ayudará a que se cumpla la sentencia. Sin embargo, la portavoz Isabel Celáa no ha aclarado si habrá ayuda o no, o si habrá cesión a la exigencia de juicio nulo y excarcelación. Asegura que la sentencia no será una pega para seguir negociando.