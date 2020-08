Fernando Simón: "Que nadie se confunda, las cosas no van bien"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , ha advertido de que "las cosas no van bien" en relación a la gran crecida de casos de COVID-19 que está detectando España en la última semana, y ha pedido a la población, especialmente a los jóvenes, que no relajen las medidas de control contra el virus.

"Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay muchas maneras de hacerlo", así de contundente se ha mostrado Fernando Simón, en un mensaje dedicado a los jóvenes, que en ocasiones son un foco principal de contagios por sus contactos en salidas nocturnas.

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Que detectemos muchos de los casos no implica que no haya transmisión. Cada día tenemos más transmisión. Las características de los casos y la sobrecarga del sistema son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante", ha advertido este jueves en rueda de prensa en un duro discurso.

Por eso, ha pedido ayuda a los influencers para frenar la pandemia. "Hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia".

Sobre la Vuelta al Cole, Fernando Simón ha indicado que "queremos que sea segura en todos los ámbitos y hay margen de actuación en todas las Comunidades". También dice que "hay margen de actuación en el Gobierno central para que realicemos guías y diferentes procedimientos de actuación, queremos hacerlo y hacerlo bien". De todos modos, dice que "no podemos tener a nuestros niños sin estudiar y con una calidad de educación".

El coordinador de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha indicado que "en este momento tenemos activos 1.126 brotes".