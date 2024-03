Feijóo ve al Gobierno "en agonía" y pide a Sánchez que haga las "maletas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este viernes que el Gobierno de España está "en agonía", que "no da más de sí", y ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que haga "sus propias maletas y abandone sus responsabilidades que no ejerce".

En la clausura de la reunión Interprovincial del PP, desarrollada en Ávila desde ayer con la asistencia de unos 400 representantes de diputaciones, cabildos y consells, Feijóo ha dado la legislatura por "perdida" para los intereses de los ciudadanos y ha augurado que culminará cuando el dirigente de Junts, Carles Puigdemont, consiga las "prebendas que quiere y busca".

Frente a este "gobierno a rastras", el dirigente del PP ha defendido que el país "sigue en pie" pese a que existe una "situación de urgencia nacional y democrática", con un PSOE que "ha sobrepasado ya todos los límites políticos, éticos y legales de la decencia y la dignidad".

En palabras de Feijóo, Sánchez ya únicamente lucha por "estar un día más" como presidente, sin que le dejen, pueda ni quiera ser "otra cosa que sí mismo", lo que queda en evidencia en su opinión al aprobar la ley de amnistía, la "más indigna de 45 años de democracia" en su opinión, pero no la de presupuestos para 2024, como consecuencia del adelanto electoral en Cataluña.

El líder del PP ha asegurado que los españoles están "hartos ya de la amnistía" y del "compadreo" entre Sánchez y el independentismo, que sitúa al Gobierno "en el subsuelo político y moral", pero que también muestra que el dirigente socialista seguirá de presidente "hasta que le dejen caer".

No tienen remedio, no tienen dignidad, le han mentido a todos los españoles y por eso la mentira tiene patas cortas

Feijóo ha llamado la atención sobre "la cara que le ha quedado" a Sánchez, a los miembros de su Gobierno y a los diputados socialistas cuando han comprobado que no habría presupuesto para 2024, "reventado" por sus socios independentistas. "No tienen remedio, no tienen dignidad, le han mentido a todos los españoles y por eso la mentira tiene patas cortas", ha exclamado.

"Este Gobierno no sirve a su pueblo, sirve a sus socios. Este Gobierno no sirve a España, sirve a Pedro Sánchez. Este Gobierno no sirve para gobernar, sino simplemente para estar. En definitiva, este Gobierno ya no sirve para los españoles", ha argumentado Feijóo.

Feijóo insiste en qué había en las maletas de Delcy

Tras recordar el incidente del encuentro en el Aeropuerto de Barajas entre el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Feijóo ha indicado que Sánchez tiene a sus espaldas "demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país".

"Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y, además, que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce", ha clamado el presidente del PP, quien ha lamentado que la "arrogancia" impida al PSOE "pedir disculpas y dar explicaciones" sobre los supuestos casos de corrupción.

Ha rechazado que el PSOE despache "todo" con "mentiras, insultos y ventilador, con todo contra todos, desde lo político hasta lo particular".

Tras mostrar su orgullo por dirigir al PP, Feijóo ha defendido que la política no puede hacerse "en un despacho en contra de la soberanía nacional", ni pactando "incumplir la Constitución" porque "la política se sujeta a la ley, al ordenamiento jurídico y al derecho": "Un país sin Estado de derecho no tiene democracia", ha zanjado.

"Si algunos políticos quieren hacer las cacicadas de la Edad Media haciendo leyes a su imagen y semejanza, utilizando sus abogados para hacer el texto de las leyes para eximirles de las responsabilidades judiciales, nosotros hemos de denunciarlo, es nuestra obligación y si miramos para otro lado estaremos incumpliendo nuestra promesa que hicimos para ser concejales, diputados o senadores de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico", ha hilado.