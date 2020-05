ERC votará 'NO' a una nueva prórroga del Estado de alarma

ERC ha comunicado este lunes que cambiará la abstención por el 'no' en la votación de la nueva prórroga del estado de alarma que tendrá lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados. Esta negativa se une a la del Partido Popular, que en palabras de su Presidente afirman que "no se dan las circunstancias para que apoyemos una nueva prórroga del estado de alarma ".

ERC ha emitido un comunicado en el que adelanta que votará 'no' a la nueva prórroga del estado de alarma que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. La formación catalana considera que "no es el mecanismo adecuado" y "se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis". El partido liderado por Gabriel Rufián afirma que "la centralización ha sido un error". Y añaden que "nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español"

De esto modo ERC votará en contra el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados y piden la rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. "No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma" expresan. El partido independentista insiste que Cataluña debe decir "con plenas competencias" cómo se aborda la fase de desconfinamiento que ha comenzado. Además, Esquerra Republicana urge a "acabar la militarización y restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma".

Por otro lado, el grupo político independentista avisa que "esto no es una guerra y no necesitamos un mando único del Ministerio de Defensa". Creen que la mejor manera de gestión es "con criterios médicos y políticos". Por ello, ERC apuesta por "prorrogar las medidas excepcionales, pero no el estado de alarma".

