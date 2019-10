El PSOE exige a Casado que no "alarme" con los presos del prócés y a Torra que no se comporte como un "extremista"

Así lo ha asegurado Lastra en declaraciones en el Congreso, antes del inicio de la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara, al ser preguntada sobre las últimas declaraciones de Torra y la petición de Casado de que los condenados por el Tribunal Supremo sean llevados a cárceles fuera de Cataluña para evitar que tengan beneficios penitenciarios.

Respecto a las últimas palabras de Torra, la dirigente socialista ha emplazado al presidente de la Generalitat a "dejar de comportarse como un extremista" y a empezar a actuar "como el presidente de todos los catalanes", no sólo de los independentistas.

UN PRESIDENTE DE TODOS

"Le exigimos que cumpla con su obligación, que es mantener el orden público y constitucional, apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y comportarse como presidente de todos", ha aseverado Lastra.

La también portavoz del Grupo Socialista ha garantizado que el Gobierno en funciones va a asegurar "la convivencia en Cataluña desde la serenidad y la firmeza" y ha mostrado su deseo de que, como la sucedió este lunes, la situación se vaya calmando en las calles."Respetamos el derecho de constitucional de manifestación de toda la sociedad, pero lo que no vamos a consentir es que haya grupo de radicales violentos que pongan en peligro a la sociedad catalán", ha enfatizado.

"DESLEALTAD DEL PP Y Cs"

Además, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez esté trabajando "en solitario" en esta tarea, dada la "deslealtad" de la oposición, especialmente de PP y Ciudadanos.

En este punto y al hilo de la petición de Casado para que los condenados por el procés sean trasladados a cárceles fuera de Cataluña, ha instado al líder del PP a leerse el Título VIII de la Constitución y a dejar de "intentar recentralizar el Estado"

Así, le ha recordado que cualquier decisión sobre estos presos contará con control judicial, en concreto, del Supremo como tribunal sentenciador. "Así que no alarmen a la población y no sobreactúen porque ya nos están cansando", ha advertido. "Parece que Casado ha madurado físicamente, pero no políticamente. Tiene que respetar el Estado de Derecho y no alarmar a la población", ha incidido Lastra.