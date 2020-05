Díaz Ayuso: "Queremos saber quién decide por todos los madrileños, por sus economías y su libertad"

"La Comunidad de Madrid exige claridad, transparencia... queremos saber quién ha decidido que el motor económico de España esté parado", ha insistido la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso en rueda de prensa. También ha comparecido junto a Ayuso el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

"No hay ningún país europeo que tenga su capital cerrada como Madrid", ha aseverado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Nos exigen un requisito que vamos cumpliendo y luego cambian. Nos llevan a la ruina económica", ha explicado la presidenta madrileña. "Vamos a poner en marcha nuevas campañas para apelar a la responsabilidad individual que es lo que nos va a salvar de todo esto", asegura.

Díaz Ayuso ha declarado que cuando comenzó la crisis sanitaria no dudaba "del mando único para ir de la mano para luchar contra la Covid-19", pero asegura, "ahora no hay transparencia, no nos dicen quién decide por la economía y libertad de todos los madrileños".

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, insiste en que Madrid está capacitada para pasar a la fase 1. "Madrid está preparado: los criterios técnicos que pide el ministerio tanto en la capacidad asistencial como en detección de casos sospechosos", asegura Escudero. "Es el momento de comenzar la desescalada, Madrid no puede esperar ni un minuto más", zanja. Asegura Escudero que la red de asistencia sanitaria a nivel primario se ha reforzado y que Sanidad no les ha hecho ninguna "crítica a nivel técnico". "No sé qué más hacer", ha expresado consternado Escudero.

Ante las preguntas de la prensa sobre posibles fricciones en el Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid a raíz del supuesto 'contrato fantasma' con la cadena de hoteles Room Mate, Ayuso ha declarado: "Lo que ha pasado es gravísimo y voy a investigarlo hasta el final, por lo demás, en cuanto a la relación entre ambas formaciones solo hay un afán por seguir adelante".