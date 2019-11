La CUP asegura que si ERC apoya a Pedro Sánchez romperán "la unidad de acción" con el independentismo

TRAS RECOGER SUS ACREDITACIONES AL CONGRESO

Después de que Esquerra haya organizado una consulta a sus militantes para preguntarles si deben apoyar la investidura de Pedro Sánchez, la CUP ha dicho que no están de acuerdo con ningún posible apoyo al PSOE. "Si alguien decide facilitar una investidura, nosotros no vamos a tener unidad de acción. Pensamos que el PSOE es parte del problema y no de la acción", ha declarado la CUP.