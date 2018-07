La CUP aprueba una enmienda para "liberarse" del pacto con Junts pel Sí

La CUP considera en todo caso que este acuerdo es un obstáculo para que el partido pueda ampliar la base independentista de izquierdas y que no se está materializando la ruptura con el Estado a la velocidad que esta formación querría.

Además, apuesta por romper con las políticas de austeridad, revirtiendo los recortes, las privatizaciones y los actuales marcos autonómicos.

La enmienda se ha aprobado a escasos días de que el Govern de Junts pel Sí (CDC y ERC) presente su proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2016, que pretende negociar con la CUP, ya que es su socio prioritario en virtud del acuerdo de estabilidad que permitió investir a Carles Puigdemont como presidente.

En declaraciones a la prensa, Xavier Generó, miembro del secretariado nacional de la CUP, no ha aclarado si la aprobación de esta enmienda va a suponer la ruptura del pacto con Junts pel Sí y ha señalado que irán concretando los detalles a lo largo de los próximos días.

Unos 800 'cuperos' participan a lo largo del día de hoy en la asamblea nacional ordinaria convocada por la formación anticapitalista para debatir y votar diversos aspectos políticos y organizativos de la formación, después de dos meses de debates internos y de los últimos consejos políticos de la CUP.

En la enmienda aprobada hoy, los 'cuperos' reivindican la necesidad de tener "las manos libres" para oponerse al gobierno catalán cuando lo consideren oportuno, aunque "tienden todas las manos" en la defensa de la ruptura con el Estado y en la reversión de los recortes.

En este sentido, consideran que el acuerdo de estabilidad ha sido "una cárcel" para la CUP porque limita su capacidad de iniciativa.

"Es imposible conseguir deslibrarnos de estas políticas si la CUP no es libre de tirar adelante una defensa política del marco que ha defendido siempre la izquierda independentista", ha señalado Xavier Generó, que ha añadido que "es evidente" que el acuerdo de estabilidad, tal y como lo habían entendido "sectores de Convergència", no favorece esta ruptura con el Estado ni despliega la declaración de ruptura del 9N.

Lo que pretenden los 'cuperos' es "ser libres" en su propio discurso, que es "el que ha defendido durante mucho tiempo la izquierda independentista y anticapitalista" y que ha hecho posible que la formación "esté hoy donde está", ha subrayado.

Generó ha remarcado que la cuestión principal no es si la CUP acabará rompiendo o no el pacto con JxSí, sino cómo se ha avanzado en estos últimos meses hacia la independencia. Y en su opinión no se han dado los pasos suficientes en este sentido ni se avanza a la velocidad adecuada.

"Entendemos que esto se tiene que revertir de forma inmediata. Realmente no ha habido voluntad -de avanzar- y se han añadido diferentes pantallas que parecía que el proceso no acabara nunca", ha subrayado Generó.