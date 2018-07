Cristina Cifuentes pide la reincorporación a su plaza en la Universidad Complutense

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid , Cristina Cifuentes ha solicitado la reincorporación a su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense.

Tras renunciar a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, Cifuentes tenía el plazo de un mes para pedir su reingreso a su plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Universidad Complutense, donde regresará después de abandonar todos los cargos políticos que ocupaba: la Presidencia autonómica, el liderazgo del PP en la región y, por último, su escaño en el Parlamento madrileño.

A los pocos meses de llegar a la Presidencia madrileña en 2015, Cifuentes impulsó una ley que, con los votos del PP y de Ciudadanos, suprimió el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, del que podían formar parte lo ex presidentes regionales que lo solicitaran.

En el momento de la supresión del Consejo Consultivo en diciembre de 2015, eran miembros de ese organismo autonómico de carácter asesor -semejante al Consejo de Estado- Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González.

Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid iniciaron el proceso para elaborar un estatuto de ex presidentes, en el que se preveía dotarles durante dos años de un sueldo que supondría entre el 80 y 90 % del salario que percibiesen en el ejercicio del cargo.

Sin embargo, el estatuto de ex presidentes de la Comunidad de Madrid aún no se ha elaborado, por lo que Cifuentes desde ayer no percibe ninguna retribución oficial.