El Consejo de Ministros aprueba ampliar el estado de alarma hasta el 7 de junio

El Gobierno ha decidido pedir una prórroga del estado de alarma de 15 días, y no de un mes como quería hacerlo en un primer momento, tras las negociaciones con otros partidos como Ciudadanos. Montero recalca que "ha habido consenso para que se amplíe este periodo", e insiste en la importancia de que se alargue porque es "el único remedio que nos permite salvar vidas porque nos permite restringir los movimientos". Por ello insiste en que "no puede haber otra herramienta mejor", y hace un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para que apoyen el decreto. Si no, “de nada hubiera servido el esfuerzo de los ciudadanos".

María Jesús Montero ha anunciado nuevas medidas económicas para Pymes y autónomos. "Hemos aprobado una nueva línea de avales por valor de 20 mil millones de euros para PYMES y autónomos". Además, afirma que hasta la fecha se han liberado 84.500 millones de euros de estas líneas de avales del estado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha analizado los datos del coronavirus conocidos hasta la fecha, los del lunes, y pese a que la tendencia es positiva, también ha querido mandar un mensaje de prudencia. "Los datos de ayer son datos buenos, pero debemos seguir actuando con prudencia, cautela y seguridad, sigue habiendo incremento de casos". Por ello también insiste en que se apruebe la prórroga del estado de alarma. "Consideramos que es imprescindible que se alargue el estado de alarma hasta el fin del proceso de desescalada".

Por su parte, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha relatado en que consiste el proyecto de ley de Cambio Climático aprobado por el Consejo de Ministros, para que España sea neutra en carbono y emisiones a partir de 2050. Montero ha afirmado al respecto que "los últimos 5 años representan en gran medida lo que representa el cambio climático en nuestro país y puede seguir representándolo de manera más dura".

