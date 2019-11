Comisión de la Faffe: Viera declara que no tiene constancia de ninguna irregularidad

Viera ha comenzado diciendo que él no tiene constancia de ninguna irregularidad de la Faffe: "Prácticamente daría por finalizada mi intervención con dos frases: 'No conozco ninguna irregularidad de la Faffe, pero no he venido aquí a decir eso'".

En el resto de su intervención, ha recordado que él fue consejero de Empleo hasta 2004 y que la Faffe se creó en 2003, y que por eso no sabe nada de los gastos irregulares de más de 31.000 euros en prostíbulos que ocurrieron en 2010, ni tampoco de los más de 55 millones de euros que permanecen sin justificar de esta extinta fundación pública andaluza.

Previamente, ha declarado el exconsejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que ha dicho que no podrá ser útil para los objetivos de la comisión de investigación de la Faffe porque no tenía competencias en formación y fue nombrado consejero un año después de que fuese liquidada esta fundación pública.

Antonio Ávila, que también fue consejero de Empleo y diputado autonómico en la novena legislatura, ha manifestado su disposición a colaborar con la comisión y ha recalcado que "en ningún momento" fue titular de las competencias de formación profesional y empleo. "Por consiguiente, difícilmente podré ser útil a los propósitos" de la comisión de investigación, ha aseverado.

Ha recordado a la comisión que fue consejero entre mayo de 2012 y abril de 2013, que la extinción de Faffe fue aprobada en abril del 2011 y que su proceso de liquidación comenzó en mayo de 2011.

La extinción de la Faffe -ha subrayado Ávila- fue "un año antes de ser nombrado consejero en un área que nunca tuvo las competencias de formación". Por ello, ha sostenido: "No puedo articular una intervención que pueda responder a sus inquietudes, pues ni he tenido competencia en la materia ni tan siquiera existía la citada fundación cuando fui responsable del área de Empleo".

En contra de lo ocurrido en sesiones anteriores, en las que distintos exdirigentes socialistas abandonaron la comisión, Antonio Ávila ha permanecido en la sala respondiendo a las preguntas de los comisionados.

Seguro que te interesa:

Presidente de la Comisión que investiga la FAFFE: "Que Viera y Fernández estén condenados por los ERE no limita su obligación de comparecer"

Sentencia de los ERE: Griñán, condenado a seis años de cárcel, y Chaves a nueve de inhabilitación