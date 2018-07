Ciudadanos duda de "la gran coalición" de Rajoy porque no hace nada para crearla

Miguel Gutiérrez ha explicado que "no sé cómo quiere el señor Rajoy que se cree una coalición de partidos cuando él no hace nada para lograrlo. No llama", ha lamentado Gutiérrez, al recordar que el presidente del Gobierno dijo hace más de tres semanas que iba a llamar al líder del PSOE, Pedro Sánchez "y todavía no lo ha hecho"."Debe ser que ha perdido el número", ha bromeado.

Rajoy "tendría que proponer algo y no propone nada", ha insistido Guitiérrez para recordar que el único proyecto que en estos momentos "suma más que nada" sigue siendo su acuerdo con el PSOE y por el que ha mantenido que C's seguirá "apostando".

"Ciudadanos ha hecho todo lo posible para que el PP se anime a venir a negociar a una mesa con el PSOE y nosotros, que además es lo que ellos están propugnando desde el día 21, pero la realidad es que no designan a nadie para sentarse con los equipos de negociación", ha lamentado en declaraciones a los periodistas tras asistir a una reunión con el Comité Territorial de Madrid de su partido.

"Nosotros hemos hecho ese esfuerzo con el PSOE, lo hemos intentado con otras fuerzas políticas, nos hemos sentado con Bildu, con PNV, con Podemos y lamentablemente seguimos sin sentarnos con el PP", ha recordado.

Por todo ello ha asegurado que C's no puede hacer ya más por conseguir que haya Gobierno y cree que no hay solución que evite nuevas elecciones a las que "estamos abocados" por culpa de PP y Podemos,

Ha criticado también que hayamos pasado de tener un gobierno en funciones al "antigobierno" que ejerce "la oposición de la oposición" y ha arremetido contra Rajoy y sus ministros por comparecer toda esta semana en los medios de comunicación y no hacerlo en el Parlamento que es "donde tienen que estar".

En cuanto a Podemos, le ha acusado de ir "a destruir y a dinamitar una idea de forma de gobierno. De reformas que hacen falta en este país", por lo que, ante esta situación y si "no cambia en estos momentos el PP", augura que estamos "abocados a un proceso electoral" que "nadie quiere", pero para lo que ya no ve que haya "solución".