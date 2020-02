Volar drones en las proximidades de un aeropuerto es una infracción grave y las sanciones pueden alcanzar los 90.000 euros. La Policía Nacional y la Guardia Civil tratan de localizar al operador de un dron que ha sobrevolado el aeropuerto. Fuentes de ambos cuerpos han informado que hay desplegadas patrullas en los alrededores del aeropuerto para localizar al piloto de la aeronave no tripulado.

El año pasado el aeropuerto londinense de Heathrow también tuvo suspendidas durante aproximadamente una hora las operaciones de despegue, así como el aeropuerto de Gatwick dos semanas antes, que estuvo cerrado durante un día y medio, con 140.000 pasajeros afectados, debido al avistamiento de varios drones.

El ministerio publicó un tuit en el que aseguraba que el espacio aéreo estaba cerrado. Poco después ese tuit ha sido eliminado de la cuenta de Twitter del Ministerio de Transportes. En cambio, sí han mantenido el tuit de ENAIRE en el que se especifica que existen demoras en el aeropuerto por la presencia del dron.

Tuit del ministerio de Transportes / Twitter

Desvíos

Según informa en Twitter la cuenta de Controladores aéreos, se están produciendo desvíos a aeropuertos alternativos y se están autorizando aproximaciones únicamente a pista 32L y con mayor espaciamiento del habitual.

Aena informa también a través de su cuenta de Twitter que se ha constituido el comité local de seguridad en el aeropuerto y hay 22 desvíos.

Este fin de semana un turista estadounidense fue denunciado en Madrid por volar un dron sobre la Plaza Mayor. El artefacto sobrevolaba una zona considerada prohibida para la que no contaba con autorización y lo hacía a gran altura "poniendo en peligro tanto a viandantes como al tráfico aéreo", según la policía.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda que "los drones no son juguetes, son aeronaves" y aunque el uso de éstos sea de forma recreativa es necesario conocer la norma ya que hay que utilizarlos en los espacios adecuados y respetando las medidas de seguridad.

Desde AESA se apela a la responsabilidad de los propietarios de drones para que conozcan el uso correcto del mismo. La Agencia cuenta con un vídeo sobre cómo usar un dron de forma lúdica, enfocado especialmente hacia los más jóvenes, que tiene como objetivo prevenir posibles incidentes causados por una mala utilización de estas aeronaves.

Requisitos de la norma

La norma indica que, para volar el dron, siempre hay que tenerlo a la vista, y no volar a más de 120 metros del suelo. Solo volar de día, en condiciones meteorológicas adecuadas (sin niebla, sin lluvia y sin viento) y en zonas adecuadas para ello, y siempre a 8 kilómetros de los aeropuertos o aeródromos.

En todos los casos hay que volar con seguridad y bajo supervisión de un adulto. No se puede olvidar, que cada piloto es responsable de los daños que pueda causar su dron. No es obligatorio, pero sí es recomendable un seguro a terceros.

Sólo se puede volar el dron sobre edificios, o reuniones de personas al aire libre si éste pesa menos de 250 gramos y no se vuela a más de 20 metros de altura. Si pesa más de 250 gramos no se puede volar ni sobre edificios ni personas y tiene que volar en zonas adecuadas para ello, sin poner en peligro a otras personas ni a otras aeronaves en espacio aéreo no controlado.

Se puede volar de noche el dron, siempre que no pese más de 2 kilos y no se superen los 50 metros de altura. Aunque, si pesa menos de 250 gramos, la altura no puede superar los 20 metros.

