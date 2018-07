Casado pide "unidad" y afirma que trabajará por un PP en el que se "vuelva a ver juntos" a Rajoy y Aznar

El vicesecretario de Comunicación y aspirante a la Presidencia del del PP, Pablo Casado, ha apostado por la "unidad e integración" de los populares y ha afirmado que trabajará por un Partido Popular en el que se "vuelva a ver juntos" a Rajoy y Aznar.

Casado, que ha participado en Ermua (Bizkaia) en un homenaje al concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, ha asegurado que es "positivo" que los dos expresidentes de la formación Mariano Rajoy y José María Aznar se mantengan "neutrales" en el proceso de elección del nuevo líder del partido. Además, ha reivindicado el legado de ambos, así como el de su fundador, Manuel Fraga.

En la cita ha estado acompañado por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto. También ha participado en el acto la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, de la que el propio Casado ha dicho que se mantiene "neutral" ante los candidatos a la Presidencia del partido.

Junto a ellos se ha podido ver también a la secretaria general de Nuevas Generaciones del País Vasco, Beatriz Fanjul; al presidente local, Javier Sánchez; al concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ermua, Fernando Lecumberri y al diputado, José Ignacio Echániz.

En su intervención, Casado ha señalado que trabajará por "un partido hegemónico en el centro derecha", en el que "en un futuro se vuelva a ver juntos a Rajoy y Aznar".

"Por ejemplo, en un mitin o en un acto a los pies del monolito que homenajea a Miguel Ángel Blanco porque en ese momento el partido será aún más fuerte y ningún otro partido hará insinuaciones sobre nuestra debilidad", ha sostenido.

De este modo, ha reclamado la unidad "también con quienes formaban parte del PP y no han estado cómodos en algunos tiempos". Así, ha apostado por "recuperar la base electoral de Ciudadanos" y ha advertido a Vox de que también quiere optar a "su base electoral".

Casado, que ha asegurado que "no parará" hasta que José Antonio Ortega Lara "vuelva al PP", ha dicho que no se conforma con obtener seis u ocho millones de votos en unas futuras elecciones, sino que ambiciona lograr once millones y convertir al PP en el partido "hegemónico en el centro-derecha".

"Que sea la casa común de cualquier español que no se sienta de izquierdas. El PP es la defensa de la unidad de España y la reivindicación del sacrificio de sus víctimas", ha manifestado.

A preguntar de los periodistas, ha calificado de "referencia" a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y ha considerado que ambos "hacen bien en mantener una posición de neutralidad".

"Quiero un proyecto e integración que también incluya nuestra historia. No tengo problema en reivindicar la historia reciente de Rajoy o de Aznar... Ambos han dicho que no van a interferir en el proceso y quieren lo mejor para el partido", ha argumentado, para añadir que será "muy difícil" abarcar el espacio electoral perdido sin "antes fortalecer el espacio que tenemos".

En este contexto, ha subrayado que su candidatura ha salido "a ganar" y ha indicado que "no presiona a nadie, ni pide avales", sino que ofrece "respeto" al militante. "Somos una candidatura en positivo, abierta, integradora, transversal, que une ideologías... es la única garantía que tenemos para salir adelante", ha añadido.

Respecto a posibles integraciones, ha reiterado que él lo que ha hecho es "ofrecer" al resto "que se integren con nosotros", porque su candidatura es "la única que puede hacer que el partido siga unido". "Soy el único que puede garantizar la unidad en este partido y a las puertas de unas elecciones supone o perder o ganar, gobernar o no hacerlo", ha incidido.