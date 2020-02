Carmen Calvo: "El 'caso Ábalos' no existe"

Carmen Calvo ha negado que haya ninguna tensión en el seno del Gobierno por la Ley de Libertad Sexual y, aunque no hay día sin que se conozcan novedades, ha insistido en que no hay caso en el asunto del ministro José Luis Ábalos y su reunión con Delcy Rodríguez en Barajas.

"Minimizar al máximo los asuntos polémicos", ha sido el objetivo de Carmen Calvo, que insiste en que el 'caso Ábalos' "no existe", que no hay caso y que es una "insistencia de la oposición".

"Es que no hay caso. Si lo hubiera, la UE nos habría dicho algo. La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español, no hay más", ha dicho.

Según Calvo, tampoco hay ningún problema en las discrepancias y diferencias con Podemos dentro del Gobierno a cuenta de la Ley de Protección Sexual.

"Es lo normal y habitual", cuando una ley afecta a varios ministerios.

