Calvo descarta el gobierno de coalición y propone a Podemos compartir un programa que recogerá sus propuestas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prosigue su ronda de contactos con representantes de la Sociedad Civil reuniéndose con el colectivo LGTBI. La portavoz del Gobierno en funciones se ha referido al bloqueo institucional y ha dicho que desatascarlo no pasa por un gobierno de coalición con Podemos.

"Podemos no aceptó la propuesta de coalición que el PSOE le presentó en julio y las oportunidades no pasan en balde", ha dicho la vicepresidenta en funciones que ha insistido en que la propuesta ahora será sobre un programa de envergadura suficiente para la gobernabilidad y en que agosto tampoco pasa en balde.

"Esto lo tenemos que hacer todos. No pasó en balde el mes de julio y no ha pasado en balde el mes de agosto en el que nosotros hemos seguido trabajando en un programa más allá del nuestro para ver si todos los demás se sienten concernidos con que este país no tenga que volver a las urnas", ha dicho Carmen Calvo.

Es un modelo que se queda en la gama de grises que hay entre el blanco y el negro y que funciona "con normalidad en otros países".