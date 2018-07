Batet: "Ahí donde no está Iglesias, el acuerdo y el cambio ha sido posible"

Batet ha comparado la "actitud" de un partido socialista que "nunca ha fallado ahí donde ha tenido la oportunidad de demostrar que está a favor del cambio y de las políticas de izquierda", frente a un Iglesias cuya "actitud no favorece" el acuerdo y debería ser "más constructiva".

"Ahí donde no está Iglesias, hemos conseguido llegar a acuerdos. No sé si es tanto una cosa personal, pero él, con su actitud, no favorece el acuerdo. No es una persona especialmente dialogante, ni especialmente transigente, ni especialmente humilde. Al final ha sido Podemos el que ha tomado la decisión, pero no comparto sus decisiones ni la actitud de Iglesias en estos cuatro meses", ha señalado la cabeza de lista del PSC por Barcelona.

Ha lamentado así que el líder de la formación morada se "enrocara en las butacas y ministerios, el gran escollo en las negociaciones", pero en cambio "no tuviera interés en hablar en ningún momento de contenidos y políticas", que "no eran problema" entre ambas fuerzas.

Para Batet, "el problema" de Iglesias fue "el reparto del poder": "La sensación y conclusión a la que llegamos, especialmente los que lo vivimos en primera persona, es que su objetivo era el poder, lograr mandar, sin saber por qué. Y nosotros queremos poner énfasis en el porqué, en las políticas", ha dicho.

Batet, que formó parte del equipo negociador de Pedro Sánchez que trató de alcanzar un pacto de gobierno sin éxito, ha afirmado que los hechos son "incontestables" y éstos demuestran que el PSOE, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico, "nunca ha fallado al cambio que los ciudadanos han expresado en las urnas".

"Los hemos hecho facilitando o apoyando a alcaldes en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia, entre muchas otras. Y en comunidades autónomas lo mismo, siempre hemos llegado a acuerdos con partidos con los que ideológicamente podíamos estar cerca para hacer políticas distintas, potenciar el Estado del Bienestar o regenerar la democracia de algunas instituciones", ha defendido.

A pesar de reconocer que no se deben "mezclar las cosas" y que cada nivel de administración es diferente, Batet ha "puesto en valor" esos acuerdos en gobiernos autonómicos o municipales, evidencia de que los socialistas tienen siempre "la misma actitud", basada en el "diálogo, consenso y sentido de responsabilidad".

La que fuera número dos por Madrid en las pasadas elecciones ha recordado, por ejemplo, que en la capital madrileña el PSOE pudo "elegir dejar que gobernara Esperanza Aguirre (PP), pero votó a Manuela Carmena para que gobernara una fuerza del cambio".

Y sobre todo ha hecho hincapié en cómo en el Ayuntamiento de Barcelona el PSC ha priorizado "el diálogo, la responsabilidad y el estar al servicio de los barceloneses", facilitando el pacto de gobierno entre el socialista Jaume Collboni y la alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), algo que ha calificado de "muy buena noticia".

Preguntada entonces sobre si ella es partidaria de dar prioridad a un pacto de izquierdas similar en el Gobierno tras las elecciones generales, Batet ha recalcado que si el PSOE "suma con partidos de izquierda, siempre ha priorizado los acuerdos de izquierda. No hablo de futuribles -ha dicho-, sino de realidades que podemos constatar".

"La apuesta del PSOE primero es no decepcionar a la posibilidad del cambio y acercarnos a esos partidos con los que ideológicamente podemos tener más coincidencias", ha explicado. "Con todos aquellos partidos que lleven en sus programas políticas de izquierda, estoy convencida que será mucho más fácil acordar y ponernos a trabajar para intentar gobernar".

Si bien la candidata socialista ha recordado por otro lado que el acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos "ha caducado", porque estaba previsto para "una legislatura que no ha prosperado", al mismo tiempo ha dejado claro que "en todo caso, los contenidos del acuerdo y las políticas de ese acuerdo eran buenas".

Y ha lanzado un mensaje de cara a esas posibles negociaciones tras el 26J: "Si queremos afrontar cambios profundos en España y pensamos que esos cambios son necesarios, necesitamos un gobierno sólido y una gobernabilidad estable. Y si queremos garantizar que haya un cambio, la mejor manera es que el Partido Socialista gane las elecciones".