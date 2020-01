Ábalos defiende su encuentro con Rodríguez: "Es lo que tiene la libertad, que acoge a los que no la quieren"

El PP cumple su palabra y lleva a la Justicia el encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela y 'número dos' de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ocurrido la semana pasada en el Aeropuerto de Barajas.

Para Pablo Casado, hay dos preguntas todavía sin resolver y espera que la Fiscalía no siga las órdenes en este asunto.

"¿Por qué una vicepresidenta de un régimen dictatorial que tiene su entrada prohibida a la UE, pudo transitar por suelo español sin que fuera deportada ni denunciada y por qué el señor Ábalos ha mentido en seis ocasiones y ahora echa la culpa al Ministerio del Interior y la Policía?", ha dicho.

Después, Ábalos insistía en que no cree que ni el ministro Marlaska ni la Policía tengan que pagar el pato de nada y él tampoco. Además, dice defender la libertad hasta para acoger -decía refiriéndose a Delcy Rodríguez- a quien no la quiere.

"Respeto mucho el Congreso, es una de las cosas que he respetado toda mi vida. Me hubiera gustado que algunos que se aprovechan de esto, también lo hubieran hecho. La libertad es lo que tiene, que acoge incluso a los que no la quieren", ha dicho.

El PP recuerda que Rodríguez tiene su entrada prohibida en la UE y pudo transitar por suelo español sin que fuera deportada ni denunciada, y Ábalos asegura que técnicamente no pisó suelo español y que él consiguió que así fuera.

