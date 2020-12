Al 81 % de la población le gustó el mensaje de Nochebuena del Rey Felipe VI

El tradicional discurso de Nochebuena del rey Felipe VI se convirtió en uno de los más esperados después de un año marcado por las polémicas que afectan a su padre don Juan Carlos sobre los presuntos escándalos de corrupción.

Durante el tradicional mensaje, Felipe VI hizo referencia a la delicada situación que vive el emérito aunque no mencionó su nombre. "Los principios morales y éticos nos obligan a todos sin excepciones; y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personas o familiares", comentó. Sobre dichas palabras, la encuesta de NC Report para 'La Razón' recoge que el un 73,6 % de los encuestados consideran que dicha alusión "fue la adecuada", frente a un 13,9 % que no la vio adecuada y un 12,5 % que no sabe, no contesta.

El discurso fue buen acogido por la población según la encuesta, ya que al 81,6 % de los encuestados le gustó, de los cuales, a quien más convenció se encuentran los más mayores seguido muy de cerca, con un 83,3 % de los de mediana edad. Solo a un 10,5 % no les satisfizo.

El mensaje del rey fue el más visto de la historia con un total de 10,7 millones de espectadores.