Errejón afirma que las andaluzas serán el inicio del ciclo histórico y fin de la espiral del saqueo

El secretario de Comunicación y Estrategia Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha subrayado la importancia de las elecciones andaluzas, que ha dicho representan "el inicio de un ciclo político histórico" en el que el país decidirá si pierde otra década o pone fin a la "espiral de incompetencia e ineficacia".

Errejón ha recalcado la trascendencia de los comicios andaluces en un acto en Granada con unos 2.000 asistentes, según Podemos, en el que ha recalcado que corresponde a los andaluces el "inmenso honor de abrir la puerta al cambio político en España".

El secretario de Estrategia Política de Podemos ha reiterado que el 22-M representará el inicio de un ciclo político histórico en el que los andaluces decidirán con su voto si "perder otra década" con nuevos desahucios, emigración de jóvenes talentos y recortes o salir de una "espiral de incompetencia, de saqueo y de ineficacia". "No es solo una cuestión andaluza, tenéis a toda España mirando porque como en las mejores ocasiones de la historia, vais a ser los primeros en devolver el país a su gente y dar lo que merece a la mafia que nos ha estafado", ha apuntado Errejón.

Ha incidido en que el "negocio" de la alternancia política entre PP y PSOE, que ha calificado de un deporte privado entre dos, ya no funciona, a lo que ha atribuido el nerviosismo de algunos partidos que recurren al insulto y el miedo. "La diferencia ahora no es entre izquierda y derecha, sabemos que somos la mayoría en la calle y llega la hora de ser mayoría en las instituciones", ha sentenciado Errejón.

Ha invitado a los votantes a decir a los grandes partidos que la democracia significa cambiar y ha pedido "un paso al lado" a las candidaturas que no tengan más proyecto que la resignación, el miedo y el insulto para dejar su sitio a la gente. "La política es cosa de muchos, de la ciudadanía, porque rescatar a un país no es nada si no se rescata a la gente", ha recalcado. Ha reiterado que tiende la mano a todos ante la posibilidad de pactos siempre priorizando su proyecto, aunque ha dicho que teme que el acuerdo que se cocina sea entre PP y PSOE.

Frente a las críticas, ha detallado que el programa electoral de Podemos cuenta con memoria económica que estima "euro a euro" lo que cuestan sus iniciativas y ha explicado que se pagarán antes los servicios sociales que las dietas, se evitarán desahucios y no se contratará a empresas que incumplan convenios colectivos.

"No conozco ni una sola mujer que no sea trabajadora", ha dicho en un guiño al Día Internacional de la Mujer, y ha agradecido el esfuerzo de madres y abuelas para poner en marcha el país a pesar de acumular el grueso de la precariedad. La candidata de Podemos a presidir la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que hoy no es el día "de las mujeres que se bajan de coches oficiales" y ha reprochado las ayudas y programas que llegan "como limosnas en campaña".