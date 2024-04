Atacan con un spray pimienta a Imanol Pradales, candidato del PNV

Tras un mitin en la localidad vizcaína de Barakaldo este jueves, un individuo había tacado con un spray pimienta al candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales. El candidato ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces para limpiar sus ojos, según indica la agencia de noticias Europa Press.

Este suceso, como ha explicado el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha ocurrido cuando el candidato se dirigía a la sede de la televisión autonómica ETB con la intención de protagonizar un debate con el resto de candidatos en las elecciones autonómicas de este domingo.

"Una persona se le ha acercado y le ha rociado con un spray de pimienta y han tenido que llevarle a Cruces a limpiarle los ojos", ha declarado a los medios Ortuzar.

"No sabemos a qué responde, pero de todas maneras, creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos, nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no, ese no es nuestro camino", ha aseverado este dirigente del partido nacionalista.

Pradales asistirá al debate

Tal y como informa el Departamento vasco de Seguridad, el barón agresor ya ha sido detenido por la ertzaintza. EFE, por otro lado, confirma que Pradales ha abandonado el hospital en torno a las 20 de la tarde, y que participará en el debate televisivo.

Apoyo por parte del resto de candidatos

Algunos de los candidatos a la lehendekaritza han condenado el ataque a Pradales: "Quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo al candidato a Lehendakari del PNV, Imanol Pradales, que ha sido agredido en un acto de campaña en Barakaldo. La condena de cualquier acto de violencia debe ser norma en democracia", ha afirmado Eneko Andueza, del PSEE, en redes sociales.

"Pendiente del estado de Imanol Pradales tras el ataque con gas pimienta del que ha sido víctima esta tarde. Confío en que se encuentre perfectamente cuanto antes", ha indicado Javier de Andrés, del PP, que ha querido expresar su "más rotunda y enérgica condena".

Alba García, candidata de Sumar, también ha querido expresar su solidaridad: "En democracia no es aceptable ningún ataque y este tipo de agresiones no se pueden repetir", ha sostenido.

Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos, también se ha sumado a la condena de este ataque: "Espero que el debate de hoy se desarrolle con normalidad y podamos confrontar nuestros proyectos", ha dicho.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han arropado también al candidato del PNV: "Para los que trabajamos por un País Vasco libre de violencia toda agresión es una mala noticia. Para los que creemos en el respeto a los que piensan diferente, agredir a alguien por sus ideas convierte los hechos en doblemente graves", ha indicado el líder popular.

"En democracia no caben las agresiones. Nunca. A nadie", ha indicado, por otro lado, el presidente del Gobierno.