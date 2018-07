Alfonso Alonso, sobre un pacto con nacionalistas: "¿Cómo se puede poner el futuro de España en manos de los que quieren romperla?"

Alfonso Alonso, candidato del PP a lehendakari, ha tildado de "chascarrillo" la publicación que indica que Mariano Rajoy habría expuesto a Albert Rivera que habría decidido ceder el liderazgo porque "no tendría sentido" ya que es "el que ha ganado".

En cuanto a un gobierno que no sea de su partido, considera que "si la alternativa es del PSOE con Podemos y nacionalistas" es "lo peor que nos podría ocurrir". "¿Cómo se puede poner el futuro de España en manos de los partidos que quieren romper España?", se ha preguntado el político popular, que ve que "Pedro Sánchez nos está llevando a terceras elecciones en diciembre".

En clave regional, ha subrayado que "Urkullu le echa mucha cara" porque el PP fue desplazado en algunos sitios por un pacto entre el PNV, Podemos y Bildu. Por eso, ha descrito su propuesta como "una alternativa al nacionalismo" debido a que piensan que "la integración es el mejor futuro para los vascos", y ha pedido un "cambio de actitud del PNV". En cualquier caso, espera que el papel de los populares tras las elecciones en el País Vasco sea "decisivo" y defiende que va a intentar "tender puentes" después de haber "aprendido y madurado" durante su etapa política en Madrid. Así, ha descartado irse pronto de su puesto en la oposición porque ha venido "a perseverar".

Alonso también ha reiterado su defensa al vídeo que compara el voto a Ciudadanos con llevar "unas chanclas en Groenlandia" porque el PP es "la opción útil" ante el partido naranja.

En relación con el terrorismo, dice que "ETA ya no mata, pero a los vascos sí le preocupa su convivencia" y ha recordado que "todavía no se ha disuelto". Así, pide que el Parlamento refleje la pluralidad de opinión entre nacionalistas y no nacionalistas que existe en la sociedad vasca.

Rita Barberá

El político del PP ha señalado que Rita Barberá "fue una magnífica alcaldesa" y espera que "pueda demostrar su inocencia", entendiendo que "todo esto es muy duro".

No obstante, ha reiterado que "lo conveniente en la situación en la que ella estaba fuera que se echara a un lado". Ahora, "se ha apartado y nosotros seguimos hacia adelante".