Tras el 10N ¿cómo salimos de la situación de bloqueo?

Juan Ramón Lucas: "El gran fracaso de los partidos, sobre todo de Ciudadanos"

"Creo que el resultado de estas elecciones es un gran fracaso de los grandes partidos del bipartidismo e incluso de los partidos que vinieron después, sobre todo Ciudadanos"

El PP ha fracasado a pesar de haber crecido en votos y número de escaños porque no ha llegado donde quería y porque no ha logrado convertirse en una alternativa fuerte. Si no hubiera sido por Vox, el PP habría ganado estas elecciones

Es un gran fracaso del PSOE, de Pedro Sánchez, que intentó estas elecciones para ganar vigor político, mayoría y más peso parlamentario y lo ha perdido y desde luego de Ciudadanos, que se equivocó en su estrategia de cordón sanitario a Pedro Sánchez

Todo esto nos nos va a llevar a un parlamento ingobernable en el que han crecido, y eso también es consecuencia de la incapacidad de los líderes políticos, el extremismo, el radicalismo, el independentismo

¿Qué va a suceder? llegaremos a un 'gobierno frankestein', un gobierno del PSOE con grupos de izquierda y desde luego con ERC, y veremos a qué precio se realiza, o bien está la opción de un acuerdo entre el PP y el PSOE, del tipo que sea y que propicie una mayoría importante y cierta estabilidad, pero es muy difícil que se produzca.

A la vista de lo que ha dicho Pedro Sánchez al valorar los resultados, la idea es formar un gobierno de izquierda y va a haber más disposición por parte de los otros grupos de la que había antes".

Rubén Amón: "Ciudadanos ha pasado de ser UCD a convertirse en el CDS"

"Las elecciones las ha perdido el ganador que es Pedro Sánchez y las ha ganado el tercer clasificado que es Vox, lo cual convierte el Parlamento español en un espacio mucho más radical de lo que ya era.

España tiene un problema territorial en Cataluña, un nacionalismo; y ahora ha surgido otro nacionalismo central que es el de Vox. Con todos los problemas que reviste un partido de esta connotación eurófoba y xenófoba respecto a la convivencia del país.

Un parlamento con 18 agrupaciones lo balcaniza y lo hace casi imposible de gobernar.

Entre las opciones posibles, la más sensata sería un acuerdo de urgencia entre el PSOE y el PP, que no se va a producir. Porque dada las circunstancias y los puntos de vista que han expuesto Casado y Sánchez cuesta pensar que se vayan a responsabilizar ambos de esta iniciativa.

Nos tememos que Pedro Sánchez va a tener que desempolvar al monstruo de Frankestein esta vez con muchas más dificultades, porque la suma de PSOE y Podemos ha perdido números, respecto a la investidura fallida de julio. Y porque todo el discurso patriótico y españolista que ha desarrollado el presidente del Gobierno, ahora estalla conque los partidos soberanistas no van a complacerlo.

Jornada electoral muy preocupante. El estado del Parlamento contemporáneo habla mucho sobre la radicalización y convierte en la mayor víctima, con méritos propios de Albert Rivera, a Ciudadanos.

Casi es paródico que quien aspiraba a imitar a Adolfo Suárez termine como él, pero sin haber sido presidente del Gobierno. Ciudadanos ha pasado de ser UCD a convertirse en el CDS."

Rafa Latorre: "lo que único que ha logrado el 10N es agravar la situación"

"El Congreso surgido de las elecciones del 28 de abril ya era complicado, y estas nuevas elecciones lo único que han hecho es agravar la nueva situación política.

Con la crisis de Cataluña hirviendo y con un enfriamiento económico en el horizonte, el país está mucho peor ahora que hace un mes.

Va a ser muy difícil urdir un acuerdo de Gobierno. Sólo hay dos posibilidades, que Pedro Sánchez trate de coaligar a un monstruo inmenso, una gran panoplia de partidos en torno a él y a Podemos; o una gran coalición que Pablo Casado tiene muy complicado de aceptar porque tiene a tiro de piedra a Vox, fuerza extremista que le va a disputar su espacio a la derecha.

Ante todo estas elecciones ha sido un gran error de cálculo del que ninguno de los grandes partidos nacionales puede decir que salga beneficiado. Tampoco el que ha ganado, Pedro Sánchez, que sale con menos diputados y con una gobernabilidad muy complicada".

Julián Cabrera: "Es probable que nos veamos abocados a un gobierno de los grupos de izquierda"

"Sacaría una triple conclusión de las elecciones de este domingo. En primer lugar que casi con toda seguridad, después de escuchar lo apuntado por el presidente en funciones, esta vez sí que vamos a tener un gobierno de izquierda. Un gobierno seguramente precario, apoyado puntualmente por grupos de ámbito nacionalista e independentista.

La segunda conclusión es que se han cambiado prácticamente medio centenar de diputados liberales de Ciudadanos por diputados de la derecha pura y dura, diputados de Vox.

En tercer lugar habría que apuntar algo importante y es que la necesidad de que los problemas del país acuciantes: el órdago soberanista catalán y la crisis económica en ciernes, obligan a la posibilidad que deba darse un gobierno de coalición entre PP y PSOE.

Un gobierno de los dos grandes partidos de nuestro país es muy complicado, por eso lo más probable es que nos veamos abocados a un gobierno esta vez sí, de los grupos de la izquierda".

Ignacio Varela: "No veo posibilidad de armar un gobierno estable en esta legislatura"

Acaba de terminar el recuento de estas elecciones y ya estamos echando de menos el parlamento elegido en abril al que no se le dio la más mínima oportunidad de subsistir al menos por un tiempo razonable.

Hoy se ha comprobado que el provocar estas elecciones ha sido la decisión más irresponsable que se ha tomado en la democracia española desde 1977. Lo que tenemos es un parlamento con más extremistas, más nacionalistas, más fragmentado y con unas condiciones de gobernabilidad prácticamente imposible.

Este país que ya tiene una grandísima crisis territorial, que afronta una crisis económica de dimensiones todavía desconocidas; además se ha creado a sí mismo una crisis constitucional de la que no se muy bien cómo vamos a salir.

Yo no veo una posibilidad de armar un gobierno estable en esta legislatura si no es por la vía de un gran acuerdo de unidad constitucional que implique como mínimo a los tres partidos centrales del sistema político PP, PSOE y lo poco que queda de Ciudadanos.

Cualquier otra cosa nos encamina inevitablemente a unas elecciones de nuevo que podrían rebasar el umbral de la tolerancia y en ese caso no sabemos ante qué panorama nos podemos encontrar.

España hace un año era conocida como el país de Europa con la extrema derecha más débil y ahora tenemos la extrema derecha más fuerte de Europa. Y todo esto por la irresponsabilidad de un aventurero de la política y el fracaso colectivo de una generación de políticos de los que sólo cabe esperar que sean un tránsito hacia otra clase dirigente completamente distinta.