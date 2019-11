Rufián se disculpa por hacerse una foto con un apoderado de Vox: "Jamás le he dicho que no a una foto a nadie"

Rufián ha explicado, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que nunca se ha negado a hacerse una foto con nadie, pero entiende que esta haya podido molestar. A continuación, el portavoz de ERC en el Congreso ha pedido disculpas a aquellos que se hayan podido "enfadar".

"Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar."