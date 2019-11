Rosa Díez acompañará a Pablo Casado en su acto de campaña en Barcelona

Según precisaron fuentes populares, la que fuera líder de UPyD tomará la palabra en este acto, en el que también intervendrán la portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.

El acto se celebrará en el salón Martí L'Humà del Museo de Historia de Barcelona, ubicado al lado del salón del Tinell en el que en 2003 se selló el pacto entre el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya, el primer tripartito de izquierdas en la Generalitat catalana, que, además, se comprometía a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP.

Con este simbolismo, y con la presencia de la fundadora de UPyD, Casado volverá a reivindicarse como el presidente que necesita toda España y el que puede "poner orden" en Cataluña. A su juicio, es ya inexcusable la activación de la Ley de Seguridad Nacional y enviar al presidente catalán, Quim Torra, el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155.

Díez ya acompañó a la plana mayor del PP el 12 de septiembre en un acto organizado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso bajo el lema 'España en defensa de lo común'. La conferencia auspiciada por el PP para sumar a cuantos más mejor a la defensa de los "valores constitucionales" estuvo entonces marcada por la presencia de la exlíder de UPyD, que llegó acompañada del presidente del PP y de Álvarez de Toledo, quien se deshizo en elogios hacia Díez.

La portavoz del PP se refirió en aquel momento a Díez para recordar lo que "brilló" en la Cámara Baja y rememorar los momentos que compartió en la campaña de Barcelona con una mujer a la que definió como "un espíritu libre y crítico", algo "muy importante" en la sociedad.

Una mujer "valiente", de las "impresionantes políticas que tiene España", continuó Álvarez de Toledo, que llegó incluso a señalar que "un país como el nuestro no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa Díez y de no tenerla en la política activa". "Es lo que a mí me gustaría", dijo sin ambages. No obstante, pese a esta declaración de intenciones, Díez no forma parte de las actuales listas del PP para las elecciones generales del 10-N.

La exlíder de UPyD ya se definió como una "española sin partido", lo que no le impidió apoyar al PP en estas jornadas en las que se abogaba por la "defensa de lo común". Díez se revolvió contra quienes "levantan fronteras" entre españoles y recetó "madurez cívica" para defender la unidad de la nación, la ley, la Constitución y todo "lo que nos une" –este último es el lema del PP en esta campaña–.

Tras este acto con el PP catalán y con Díez, el presidente de los populares se desplazará a Zaragoza, donde clausurará un mitin a partir de las 19.00 horas. Será en el Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto de la Expo), en el que también intervendrán el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, y el presidente regional y portavoz en las Cortes de Aragón, Luis María Beamonte.