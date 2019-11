Propuestas, rifirrafes y una línea similar a la de sus líderes, en el Debate de las representantes en La Sexta

PASTOR SOBRE EL 'NO ES NO': La 'número dos' de la lista del PP en Madrid, Ana Pastor, ha terciado este jueves en el debate protagonizado por su compañera de partido Cayetana Álvarez de Toledo sobre la calificación jurídica entre el abuso sexual y la violación y ha opinado que "cuando no hay consentimiento es violación". En el debate electoral en La Sexta, Pastor ha garantizado que esta es la opinión de todo el PP, también de Álvarez de Toledo, quien en un anterior debate la semana pasada aseguró en que "no todo lo que no sea un sí, tiene que ser obligatoriamente un no". "Cayetana Álvarez de Toledo dice lo mismo que yo", ha remarcado.

play

RIFIRRAFE ENTRE MONTERO Y PASTOR: La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero y la candidata del PP y vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, se han enzarzado esta noche por el paro y la gestión económica de los gobiernos del PSOE y del PP. Además, durante el debate que está teniendo lugar en la Sexta, ha habido mas ataques cruzados entre las cinco mujeres participantes, entre ellos los que ha lanzado la candidata socialista a la representante de VOX, a la que ha acusado de poner vetos a los periodistas y de xenofobia.

play

IRENE MONTERO A MARÍA JESÚS MONTERO: "Ojalá le ganes la batalla a Nadia Calviño y a Pedro Sánchez" "Sabes, María Jesús, que creo que muchas de las cosas que Sánchez defiende tú no las piensas": responde Irene Montero a la ministra socialista durante el debate de laSexta.

CADENA PERPETUA VS EDUCACIÓN: Durante el debate sobre igualdad, la dirigente de Vox Rocío Monasterio ha pedida la aplicación de la cadena perpetua para "violadores, asesinos y maltratadores", y ha reclamado al resto de partidos que se sumen para así evitar "ver en la calle" a violadores y asesinos reincidentes, citando el caso de Laura Luelmo, la joven asesinada el pasado mes de diciembre. Según ha reivindicado, Vox está "en la solución", y en esa solución "no está" Ley de Violencia de Género con la que las cifras de asesinatos machistas "no mejoran". "Es una irresponsabilidad no hablar de la ley para mejorarla", ha remarcado.

CATALUÑA: Con respecto a la política territorial y la situación en Cataluña, Arrimadas ha acusado al PSOE de "frivolizar" con la gente que "se está partiendo la cara" por defender los derechos de los catalanes. "En Cataluña hay que intervenir urgentemente. Tienen cárceles con puertas giratorias", ha señalado, al tiempo que ha pedido que "se deje de regalar el cuponazo al PNV". María Jesús Montero (PSOE) ha repetido la idea de Sánchez de que en Cataluña existe un problema de convivencia. Además, ha señalado que la sentencia del procés corresponde a hechos que ocurrieron bajo el Gobierno de Rajoy. Eso ha provocado la respuesta de Ana Pastor, que le ha pedido a Sánchez que conozca mejor la separación de poderes. Monasterio, por su parte, insiste en pedir la ilegalización de los partidos independentistas,

Seguro que te interesa:

Irene Montero recuerda a Monasterio que "reventar un minuto de silencio por una mujer asesinada es de ser un desalmado"

Tensa discusión entre Ana Pastor y la ministra Montero por el paro en España