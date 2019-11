Casado avisa que Sánchez será "responsable directo" si no garantiza la seguridad del Rey y de los catalanes

Tras exigir a Sánchez que actúe ya en Cataluña porque "no puede mirar para otro lado", ha subrayado que el PP está avisando "24 horas" y no son los del "pásalo", en alusión al mensaje que según los 'populares', puso en circulación el PSOE tras los atentados del 11 de marzo de 2004.

Así se ha pronunciado en un acto ante unas 400 personas del partido en Torre Espacio, en Madrid, para poner en valor el proyecto Madrid Nuevo Norte que ha impulsado el PP. En este encuentro han intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la exministra y 'número dos' de Casado en la lista de Madrid, Ana Pastor.

Casado ha criticado que Sánchez lleve "cinco días encerrado" preparando el debate a cinco que organiza este lunes la Academia de Televisión y le ha emplazado a aprovechar ese debate para contestar por qué no toma medidas ante lo que pasa en Catalunya. A su entender, debe actuar la Fiscalía, aplicar la Ley de Seguridad Nacional porque hay "mala coordinación" entre las Fuerzas de Seguridad, y enviar ya un requerimiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, paso previo al artículo 155 de la Constitución.

El líder del PP ha alertado de la posibilidad de que algunos quieran ir a "reventar" el acto del Rey y la heredera y no vayan a "dejar votar en libertad" el 10 de noviembre. "Esto no es Burkina Faso ni Yemen", ha exclamado, para añadir que no pueden seguir con un Gobierno que "de forma ostentosa y soez se está plegando" a lo que dicen los nacionalistas. "Esto no se puede aguantar, no puede ser, no hay unas elecciones que merezcan este escarnio", ha resaltado.

Además, Casado ha descartado de plano que el PP pueda abstenerse para investir a Sánchez presidente del Gobierno y ha recordado que lo han dejado claro estos meses. "Es que no se nos pasó por la cabeza y no se nos pasa por la cabeza. Con Sánchez ni a la vuelta de la esquina", ha afirmado, para recordar el 'no es no' que en su día utilizó el propio candidato socialista para no abstenerse con Mariano Rajoy.

