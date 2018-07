La Guardia Civil sube al autobús de Podemos para un control de tráfico y pregunta por "el coletas"

Así lo ha explicado el agente de la Guardia Civil que ha subido al vehículo para controlar el uso del cinturón por parte de sus ocupantes, entre los que no se encontraba ni el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ni ninguno de los principales dirigentes de la coalición.

Al acceder al autobús, que es de color morado y lleva el nombre de la candidatura Unidos Podemos escrito en los laterales, el agente ha ido comprobando uno por uno si los periodistas y los miembros del equipo de campaña que en ese momento viajaban en el autobús llevaban el cinturón.

Tras comprobar que alguno de los integrantes no lo estaban usando en ese momento, ha aprovechado para alertar a los ocupantes de la obligatoriedad de esta medida de seguridad y de los riesgos de no llevarlo, tras lo cual ha abandonado el autobús sin poner ninguna multa, pero no sin preguntar antes por 'el coletas', en alusión a Iglesias, que no se encontraba en el autobús.