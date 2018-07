Arrimadas pide que los catalanes sean decisivos "para formar el nuevo Gobierno de España"

La líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas, ha hecho un llamamiento a los catalanes para que en las elecciones generales de este domingo los catalanes sean decisivos "para formar el nuevo Gobierno de España".

"Nos jugamos mucho y los catalanes siempre hemos sido impulsores de las reformas de España", ha dicho Arrimadas en una atención a los periodistas después de votar pasadas las 12.15 horas en el Consell Municipal de Les Corts, en Barcelona.

Preguntada sobre si cree que habrá unas elecciones si no se formase Gobierno, ha dicho que confía en que no sean necesarios unos nuevos comicios y ha añadido que C's "si es decisivo" trabajará par que no las haya, aunque ha advertido que no depende sólo de ellos.