Fernández Díaz defiende los pactos de gobernabilidad y celebra la irrelevancia del nacionalismo

En una rueda de prensa en la sede de la Agencia Efe en Barcelona, en el marco del ciclo con los candidatos catalanas en las generales, Fernández Díaz ha dado por "imposible" un pacto con el PSOE, mientras que ha dejado abierta la puerta, al igual que Mariano Rajoy, a alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, toda vez que descarta pactar con los nacionalistas catalanes.

"Si tengo que elegir no tengo ninguna duda de que con los partidos que no creen en España y que no respetan la Constitución, el PP no tiene nada que hablar, negociar ni pactar", ha declarado. De hecho, Fernández Díaz se ha mostrado convencido de que después de las elecciones del próximo domingo Convergència, que durante años ha garantizado la gobernabilidad tanto de PSOE como del PP, será "absolutamente irrelevante" en el Congreso.

"Me alegro de ello", ha afirmado el dirigente popular, que ha reprochado a la formación que preside Artur Mas su "radical deslealtad institucional" por haber instalado a Cataluña en un "proceso tóxico" hacia una imposible independencia. Fernández Díaz ha destacado, en este sentido, que por primera en España existe la posibilidad, tras el 20D, de que un partido de gobierno pueda llegar a un acuerdo de gobernabilidad con una fuerza no nacionalista. Ha subrayado que en estos momentos hacen falta "gobiernos estables y fuertes", no sólo para el bien de España, sino también "para negociar con Europa y el mundo", y ha advertido que "la inestabilidad genera debilidad".

Por eso, ha explicado, lo que defiende Mariano Rajoy es, en caso de que sea necesario pactar con alguna fuerza tras las elecciones, no alcanzar sólo un pacto de investidura, sino también de gobernabilidad. "Sólo esto daría estabilidad al Gobierno y las condiciones necesarias para que en este mundo la voz de España sea escuchada y sentida como fuerza necesaria", ha apuntado el cabeza de lista del PPC por Barcelona, que cree que "no se tiene que gobernar a cualquier precio, sino con programa".

El ministro ha ahondado así en las apreciaciones de Mariano Rajoy, quien admitió en una conversación con los periodistas que tras los comicios será necesario "algún tipo de acuerdo de gobierno" que no puede limitarse a la investidura, para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad y poder hacer reformas o aprobar leyes como los presupuestos. Fernández Díaz ha descartado, eso sí, la posibilidad de llegar a un pacto postelectoral con el PSOE, ya que el propio Pedro Sánchez, ha recordado, dijo que "estaba abierto a pactar con todo el mundo, a excepción de Bildu y PP".

A este respecto, ha criticado que el líder socialista esté dispuesto a pactar con la CUP, que es un partido independentista, en ciudades como Badalona (Barcelona), y en cambio cierre la puerta a llegar a un acuerdo con los populares. El candidato del PPC ha asegurado, en cualquier caso, que la ley electoral española "es una buena ley" ya que en estos años de democracia ha permitido gobernar al PSOE, al PP y la UDC, tanto en minoría como con mayorías absolutas, y ha posibilitado también que estén representadas en el Congreso "todas las fuerzas políticas de carácter nacionalista".

Sí que considera, en cambio, que es preciso modificar la ley electoral por lo que respecta a las municipales, de manera "que no se puedan volver a producir pactos de perdedores" que han evitado que en ciudades como Badalona o Castelldefels gobierne la fuerza más votada, en este caso el PPC. "Creemos que esta reforma es absolutamente conveniente y necesaria", ya que los gobiernos formados por fuerzas "derrotadas electoralmente" no son buenos "ni para la gobernabilidad ni para el país", ha recalcado Fernández Díaz.