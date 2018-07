Sánchez afirma que C's y Podemos intentan dañar al PSOE tras renunciar a ganar

Pedro Sánchez ha vuelto a arremeter contra los dos partidos emergentes en el mitin ofrecido en Toledo ante unas 1.500 personas, que han abarrotado el Palacio de Congresos El Greco.

El candidato socialista ha cerrado su jornada en la que ha puesto de relieve que, pese a la ofensiva emprendida contra él por el "tripartito" PP, C's y Podemos, su partido remontará y ganará el 20 de diciembre. "Un partido como Ciudadanos pide el voto para gobernar con el PP y otro partido como Podemos pide el voto para ganar al PSOE. Nosotros pedimos el voto para crear empleo con derechos, reconstruir el estado de bienestar y para echar al amigo de Bárcenas de la Moncloa y ganar al PP", ha señalado Sánchez.

Entre gritos de "presidente, presidente", ha subrayado que "el cambio es posible, necesario y urgente" y que el PSOE es "la única opción real" para desalojar al PP del poder. El candidato socialista no ha querido dar pistas de qué alianzas entablará tras los comicios en caso de ser el vencedor, porque "antes de pactar y de acordar -ha dicho- lo primero hay que ganar a la derecha y al PP".

Sánchez ha confesado que tiene "mucho orgullo" por lo que hizo el PSOE cuando gobernó y ha enumerado algunos de los logros, aunque esta vez sin el ardor con el que lo hizo en el mitin del martes, en A Coruña, "Lo digo tranquilo que luego me enciendo", ha comentado en tono de broma.

Sánchez ha garantizado que su gobierno será "limpio y decente" y como muestra de transparencia ha recordado que como líder de la oposición, gana 88.000 euros brutos al año."¿Sabéis lo que cobraba Rajoy cuando era líder de la oposición? En torno a 230.000 euros entre sueldos y sobresueldos. No entro en los sueldos en negro, eso será la justicia quien lo decida. No somos iguales los socialistas al PP", ha remarcado. Para el líder del PSOE, la cuestión no es bajar el salario del presidente, como pide Podemos, o subirlo, como quiere Ciudadanos. "Un poco de orden por favor. El problema no son los sueldos, sino los sobresueldos", ha apuntado.

Sánchez ha hecho un repaso a algunas de las propuestas que lleva en su programa, como la reconstrucción del Pacto de Toledo para suprimir los copagos a los mayores y subir las pensiones mínimas. El candidato socialista ha considerado urgente recomponer "la cadena de solidaridad" rota por el PP y "recuperar los derechos robados".

Según Sánchez, solo el PSOE puede hacer esta tarea, al ver incapacitados a Podemos y Ciudadanos: "Va a haber muchas opciones políticas, pero la mayoría de ellas llevan a perpetuar a Rajoy y solo una permitirá el cambio en España".

De Podemos, ha dicho que "algunos empezaron a militar en IU" y que tras montar un nuevo partido, "ahora trabajan para una izquierda desunida".A Ciudadanos, le ha reprochado que apoye la reforma laboral y los copagos del PP y que esté dispuesto a que Rajoy siga de presidente.

Pese a que los sondeos no son propicios para el PSOE, Sánchez ha pedido a los militantes "sentirse orgullosos de ser socialistas y sacar la raza" para ganar en las urnas.

El líder del PSOE se ha comprometido a hacer un gran pacto educativo y otro para luchar contra la violencia machista, a bajar el IVA cultural al 10 por ciento y a derogar la reforma laboral y la ley 'mordaza'.