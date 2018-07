Ciudadanos dice que no serán vicepresidentes de Rajoy ni de Pedro Sánchez

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, cree que su partido es "una alternativa real de Gobierno y puede ganar" las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, pero, si no lo consigue, advierte de que no serán vicepresidentes "ni de Mariano Rajoy ni de Pedro Sánchez".

Ignacio Aguado ha dejado claro que no quieren apoyar al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni al PP, sino "ganar las elecciones".

"Si no es Ciudadanos el partido que encabeza el Gobierno, no estaremos formando parte de ningún otro Gobierno, no seremos vicepresidentes ni de Mariano Rajoy ni de Pedro Sánchez", ha comentado en referencia a los líderes del PP y del PSOE.

Aunque es consciente de que tras estos comicios será necesario pactar con otras fuerzas políticas, prefiere no pronunciarse sobre cuál es el partido con el que estaría más cómodo Ciudadanos en un hipotético acuerdo de investidura.

"En función de lo que pase, habrá que analizar el escenario político", ha señalado.

Lo que tiene claro es que "ha llegado el momento de dejar de pedir cambios", como está haciendo Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y Andalucía con el apoyo prestado en los acuerdos de investidura, para "empezar a hacer los cambios", ya que cree que su partido es "una alternativa real de Gobierno y puede ganar".

A su juicio, uno de los desafíos a los que se enfrenta Ciudadanos, dado su "rápido" crecimiento a nivel nacional, es "ser capaces de mantener una estructura sólida en toda España y que crezca de una forma sana".

Sobre la inclusión en el programa electoral de algunos temas que pueden considerarse polémicos, como la propuesta de legalizar la prostitución, ha dicho que Ciudadanos no piensa "en clave electoralista" sino en "reformas necesarias que hay que llevar a cabo".

"Ha llegado el momento de tomar a la sociedad española como mayor de edad, que es lo que somos, y de abordar temas que otros partidos no han querido o no han sabido abordar durante los últimos años", ha añadido.

Aguado ha criticado el "proyecto obsoleto del PP" y el "no proyecto del PSOE" y ha remarcado que Ciudadanos "más que un partido político es un proyecto de país que pretende llevar a cabo una serie de reformas importantes".

"Si la gente prefiere votar a Mariano Rajoy, tendrá que saber que las reformas que pueda hacer Ciudadanos llegarán más tarde o no llegarán", ha advertido.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha rechazado la acusación del líder de IU, Alberto Garzón, que en una entrevista reciente definió la formación naranja como un "populismo de derechas". "Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha apuntado.