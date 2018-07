Miguel Arias Cañete, el candidato que dice siempre lo que piensa

El hecho que más gente conoce del candidato popular es que se come los yogures caducados. Esto no es ninguna pose, no puede entender que se desperdicie la comida en su propia casa. Esta actitud de candidato del PP a las elecciones europeas es, quizás, la que le ha llevado a ser el miembro del gobierno con una mejor valoración.

El hecho que más gente conoce del candidato popular es que se come los yogures caducados como muestra de que no hay ningún peligro en consumirlos. Tanto es así que en el último de los consejos de ministros a los que asistió se aprobó una norma que eliminaba ´la fecha de caducidad” y ésta se sustituía por la “recomendación del fabricante”. Este hecho no es ninguna pose de Arias Cañete sino que lo lleva a efecto personalmente puesto que no puede entender que se desperdicie la comida en su propia casa. Esta actitud de candidato del PP a las elecciones europeas es, quizás, la que le ha llevado a ser el miembro del gobierno con una mejor valoración.

Este madrileño de nacimiento pero jerezano de adopción y de matrimonio, empezó a militar en la Alianza Popular de los años 80 después de haber acabado la carrera de derecho y haber ganado una oposición a la abogacía del estado. Después de la dimisión de Fraga, tras perder las elecciones del año 86, se situó en el bando de los efímeros sucesores en el partido, ya que apoyó a Antonio Hernández Mancha junto a su hoy amigo y jefe, Mariano Rajoy. Con la refundación del PP y la llegada de Aznar a la dirección del partido, Arias Cañete tomó las de Estrasburgo y se fue de eurodiputado.

En las capitales comunitarias pasó varios años de su vida hasta que Aznar le llamó para ser ministro de agricultura, donde se tuvo que enfrentar a la crisis de las vacas locas, intentando demostrar, como con los yogures, que no había problema en comer carne de vacuno. De nuevo volvió a ocupar el mismo despacho en el edificio del Paseo de la Reina Cristina, en el gobierno de Rajoy. Ahora vuelve a irse a Europa encabezando la lista del PP de cara a los comicios del próximo 25 de Mayo pero con la intención de ser comisario europeo.

Miguel Arias Cañete no es un político al uso puesto que dice siempre lo que piensa, sea o no sea lo que se quera escuchar. Enorme conversador al que le fluyen las ideas a la misma velocidad con la que habla y que mantiene un magnifico trato con todos los integrantes de los equipos con los que se rodea , y a los que no duda en agradecer y ensalzar su colaboración.

Nadie en el Partido Popular ha cuestionado su nominación como candidato puesto que no tiene enemigos dentro de su formación política. Todos además destacan su lealtad y fidelidad hacia el partido y hacia el presidente del gobierno que le tiene, además de como un amigo, como uno de sus consejeros más directos.

