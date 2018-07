Los candidatos a la Generalitat catalana polemizan sobre la conveniencia de "romper" con España

La conveniencia o no de que Cataluña "rompa" con el resto de España ha centrado el debate electoral, a diez días de las elecciones catalanas. En el debate, conducido por el periodista Josep Cuní, han participado Raül Romeva (Junts pel Sí), Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PP), Ramon Espadaler (Unió), Lluís Rabell (Catalunya Sí que es Pot), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Anna Gabriel (CUP).

Al abordar el primer bloque del debate, centrado en los motivos para defender u oponerse a una ruptura con España, Romeva ha querido matizar que Junts pel Sí "no trata de romper nada" con su apuesta por la independencia, sino que pretende "dar una respuesta a las demandas legítimas" de los miles de personas que ha salido a la calle en los últimos años para reclamar un referéndum.

"El único que rompe con el Estado de Derecho es el PP. Aquí sí que ha habido una ruptura", ha afirmado Romeva, que ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "hacer todo lo posible para complicar la vida a la gente" que vive en Cataluña. A Albiol, las acusaciones dirigidas al PP le parecen "alucinantes" y "cínicas", porque a su juicio es el soberanismo quien "plantea saltarse las normas de convivencia" y trata de "caldear el ambiente" para tapar la "mala gestión" del Govern. Según el candidato del PP, la culpa de las tensiones nacionales cabe atribuirla a la "deslealtad" del presidente de la Generalitat, Artur Mas, al exigir en 2012 a Rajoy un pacto fiscal cuando España corría el riesgo de ser rescatada financieramente.

Frente a los argumentos de Junts pel Sí, Iceta ha pedido que "antes de romper" con España se dé "una oportunidad a un nuevo pacto" con el Gobierno que salga de las elecciones generales. En todo caso, ha querido subrayar Iceta, "romper con el resto de España dañaría las relaciones con el resto de españoles".

Arrimadas, que ha echado en cara a Romeva que hasta hoy no haya aparecido en ningún debate de candidatos, ha instado al soberanismo a aparcar el "victimismo", a "no levantarse cada mañana llorando" y a dejar de hablar de un tema que "no da soluciones". Arrimadas también ha aprovechado para hurgar en la ambigüedad de Catalunya Sí que es Pot en torno al debate soberanista: "Ustedes tienen un problema, que se llama independentismo".

Rabell ha reivindicado su apuesta por celebrar un referéndum para que se pronuncien los catalanes y ha tratado de hacer hincapié en lo social, en un debate completamente centrado en la independencia, y ha acusado a Mas de "no aparecer" en ningún debate, una "anomalía" que le permite evitar tener que hacer "balance" de su gestión. Precisamente Espadaler, que abandonó el Govern en junio, se ha mostrado "orgulloso de toda la obra de gobierno de CiU" y ha acusado a Rajoy de ser "insensible" a las demandas catalanas.

Gabriel -número dos de la lista de la CUP, la única en el debate que no encabeza su lista- ha admitido que "desgraciadamente" hay que hablar de "ruptura", porque "al otro lado no hay un Estado democrático", pero ha recalcado que la independencia no rompería los "los lazos de amistad" con la "clase trabajadora española".