Los tres desafíos de Pedro Sánchez en Davos: un discurso triunfalista que destaca sus políticas económicas

Lleno de triunfalismo y con indirectas muy claras ha pasado el presidente del Gobierno por el Foro de Davos. Con un discurso en línea con el del año pasado, ha defendido las políticas del gobierno y ha expuesto los que, para él, son los tres desafíos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años: las tensiones geopolíticas, la Inteligencia Artificial y la prosperidad de los ciudadanos.

España es una democracia plena, un país abierto, moderno y tolerante que defiende el proyecto europeo. Estamos comprometidos con la apertura económica, la solidaridad internacional y el sistema multilateral

Primer desafío: las guerras

"La supervivencia del orden internacional basado en las reglas" es el primer reto que ha planteado Sánchez. "La futura estabilidad del mundo se está decidiendo en Ucrania y Gaza mientras hablamos".

El presidente ha mostrado su apoyo a Ucrania y se ha detenido un poco más en lo que está ocurriendo en Gaza. Ha destacado que 24.000 personas han muerto y cientos de miles están al borde de la catástrofe humanitaria y ha lanzado un mensaje: "Hoy aquí quisiera reiterar una vez más la necesidad de un alto el fuego inmediato y una conferencia internacional para implementar la solución definitiva a este conflicto de larga duración. Soluciones que reconozcan la existencia de dos estados: Israel y Palestina viviendo en paz y seguridad".

Segundo desafío: la Inteligencia Artificial

El segundo de los desafíos, uno de los temas más comentados este año en este Foro Económico Mundial ha sido la Inteligencia Artificial. Sánchez insiste en la necesidad de una gobernanza global para la digitalización.

"La mayoría de los ciudadanos cree que la IA destruirá trabajos, ampliará la brecha entre los pobres y los ricos y empeorará los estándares de vida. Y debemos escuchar estos miedos, tenemos que prestar más atención a las preocupaciones de nuestros trabajadores, nuestros jóvenes y nuestros mayores. Y menos atención, si me permiten, a las promesas vacías de algunos gurús del Sillicon Valley que están más interesados en ganar seguidores o reclamar las listas de Forbes que en el verdadero progreso de la humanidad" ha dicho el presidente.

Tercer desafío: la prosperidad de los ciudadanos

Y el tercer reto, en el que por fin ha sacado pecho de la política económica del ejecutivo español, es para él garantizar la prosperidad de los ciudadanos. Pedro Sánchez ha expuesto que han promovido políticas que decían que eran imposibles o imprudentes y han demostrado que eran posibles y beneficiosas. "Hoy los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan".

"La vida es cara. Ya lo era antes de la guerra de Putin y con la pandemia se ha combinado en una crisis inflacionaria generalizada. Ahorrar algo de dinero, comprar una casa o simplemente irse de vacaciones se está volviendo cada vez más difícil para una gran parte de la población mundial y eso es un problema" ha dicho.

España generó en 2023 la mitad de su energía de las renovables como solar y viento. La reforma laboral ha reducido la temporalidad. Hemos reducido el déficit. Hemos crecido más. Hemos sido de los más rápidos en bajar la inflación en Europa. Estos son algunos de los argumentos con los que ha destacado su política económica.

Con llamamiento a los empresarios, ha dicho que cuando colaboran son más fuertes y que las compañías son esenciales para el crecimiento y el bienestar del país.

Un mensaje final directo

"Actúen en consecuencia. Actúen con responsabilidad. Piensen a largo plazo. No se dejen arrastrar por esos medios de comunicación y partidos políticos radicales que están obsesionados con proyectarnos como rivales sistémicos. Que se lucran vendiendo polarización. No caigan en la trampa" ha señalado al cierre de su comparecencia. "Colaboremos. Aprovechemos los grandes retos que he mencionado antes para tender puentes, potenciar sinergias y establecer nuevas formas de colaboración público- privada. El Gobierno de España es su aliado".

Con la vista puesta en las elecciones europeas de junio, ha defendido la alianza de los tres grandes partidos europeístas: "Lo que necesitamos es un acuerdo entre las grandes familias políticas...socialdemócratas, partido popular y liberales".

Encuentro con líderes empresariales

Tras su discurso, Pedro Sánchez se ha reunido con los líderes de las principales empresas españolas. Encuentro al que finalmente si han asistido Iberdrola y Ferrovial. Ha sido el primer cara cara entre el presidente y el presidente de la compañía Rafael del Pino tras la marcha de Ferrovial a los Países Bajos.