Los cuatro puntos que debes mirar sí o sí antes de presentar el borrador de la Renta

La campaña de la declaración de la Renta ha comenzado esta semana y esto grosso modo supone que todo contribuyente que cumpla los requisitos, sobre todo teniendo en cuenta los límites de ingresos durante el ejercicio 2022, debe rendir cuentas con la Agencia Tributaria.

Pese a que este sea un trámite anual, rellenar el borrador supone, a veces, un gran quebradero de cabeza, sobre todo si entran muchas más variables como el alquiler, la venta o compra de una casa, varios pagadores o el cobro de pensiones o prestaciones.

Además, uno de los mayores problemas es que son muchos los contribuyentes que firman el borrador sin detenerse demasiado en los datos que la Agencia Tributaria ha incluido de manera automática e, incluso, sin aprovechar ciertas deducciones que pueden suponer un ahorro de dinero al final del proceso. Por ello, lo primordial es comprobarlo detenidamente.

Esto es todo lo que debes comprobar del borrador de la Renta

Domicilio fiscal

Aunque parezca evidente, este apartado es uno de los que más atención se debe prestar, sobre todo aquellos constribuyentes que se hayan cambiado de casa en 2022. Si esto es así y no ha sido notificado a Hacienda a través del modelo 030, el borrador incluye la dirección anterior.

Es importante realizar el cambio de domicilio, a través de la propia declaración. Si es incorrecto, la Agencia Tributaria puede imponerte una multa de 100 euros.

Datos personales

Otro de los apartados en los que hay que fijarse bien es en los datos personales sobre todo si la situación familiar ha cambiado: si has contraído matrimonio o si has sido padre o madre, el borrador del IRPF no lo incluye, por lo que es obligatorio meterlo a mano.

De hecho, aquellos contribuyentes que estén casados, también pueden hacer la renta conjunta.

Vivienda

Por lo general, Hacienda tiene localizadas todas las viviendas de los contribuyentes. Pero, tal y como explica Mapfre, es distinto que la Agencia Tributaria sepa que tienes un inmueble a que conozca el uso que hace de él.

Aunque el borrador incluye todas las viviendas, el contribuyente tendrá que indicar su estado; por ejemplo, si está cedida en usufructo, no tendrá que pagar impuestos.

Deducciones

Otro de los pasos que mucha gente desconoce o que, como decíamos anteriormente, se salta por 'quedarse' solo con los datos incluidos automáticamente por la Agencia Tributaria es el de las deducciones en la Renta.

Si bien es cierto que este apartado depende de cada comunidad autónoma, algunas de las más clave son la deducción por compra de vivienda habitual o por alquiler de vivienda en el tramo estatal, según detalla Mapfre.

Además, hay otras formas de ahorrar dinero en la Renta como la deducción por obras de mejora energética, donativos a ONGs, aportaciones a planes de pensiones o cuota de sindicatos, etc.