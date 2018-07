Soria anuncia una bajada de luz para todos los meses de 2016

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado que el Gobierno prepara una reducción de la parte que le corresponde en el recibo de la luz y que será efectiva los doce meses de 2016.

Durante su intervención en el primer Foro del Atlántico, Soria ha indicado que esta reducción es posible gracias al cambio en el sistema de incentivos de las energías renovables, que ha permitido que tanto en 2014 como en 2015 haya habido un superávit de tarifa.

El ministro ha explicado que era necesario variar el sistema de incentivos a las energías renovables porque resultaba inviable, ya que generaba un déficit que podía llevar a la quiebra del sistema energético. La modificación del sistema ha permitido pasar de unos 400 millones de euros anuales de déficit anual a tener superávit en 2014 y unos mejores resultados en 2015, ha agregado Soria.

Al hacer balance de la legislatura que termina, el ministro ha opinado que la medida más importante adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy fue evitar el rescate de la economía española, ya que ello hubiese supuesto una bajada de pensiones, de prestaciones y un ajuste de la plantillas públicas.

Ha considerado que se ha tratado de una legislatura de grandes cambios y transformaciones y la más importante ha sido, a su juicio, la económica, aunque ha reconocido que se han cometido errores, como haber gestionado mal los casos de corrupción, lo que "ha pasado factura" al Gobierno y al Partido Popular.

Además, el titular del Ministerio de Industria ha dicho que otro de los errores es "no haber hecho política" que, según ha explicado, es estar más cerca de la ciudadanía y escucharla, y ha afirmado que ello ha sucedido porque el Gobierno se ha centrado en crear empleo y en superar la recesión.

Ahora la economía española crece por encima de la medida europea, ha apuntado Soria, que lo ha atribuido no solo a las medidas externas que han podido contribuir al crecimiento de la economía, sino también a la política económica, a la consolidación fiscal, a las reformas estructurales y a la potenciación de los sectores productivos en España.

Para Soria, el estado de bienestar no se ha reducido y en la actualidad hay un mayor número de personas que reciben prestaciones sociales al tiempo que ha defendido la existencia de una mayor estabilidad en el empleo. No obstante, ha reconocido que todavía hay más de cuatro millones de desempleados "y eso es que no se ha superado del todo la crisis".

Por ello, ha afirmado que el objetivo más importante que tiene España en materia económica es seguir creando empleo y ha advertido que el proceso de recuperación económica se puede revertir si se cambia la política económica.