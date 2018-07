Las solicitudes de españoles colapsan un programa de empleo alemán

El programa 'El empleo de tu vida' para formación dual estaba dotado con 45 millones de euros con los que diversas instituciones alemanas facilitaban formación dual subvencionada a jóvenes de otros países europeos, pero la avalancha de solicitudes ha desbordado todas las expectativas. En palabras de un portavoz del ministerio de trabajo alemán "la demanda no puede ser satisfecha". De los 9000 candidatos casi 6.000 son españoles y de ellos unos 4.000 están ya inmersos en el programa que arranca con cursos para aprender el idioma que reciben aquí en España.

Uno de ellos es Daniel. Es mecánico, tiene 24 años y muchas ganas de marcharse. "Me llamaron del paro y me dijeron, ¿te interesa? Y dije: mejor que no hacer nada, a suerte o a muerte. Tengo muchas ganas de ir, de hecho tengo mucha incertidumbre y muchas ganas de ir pero sólo tenemos esa noticia de que estemos tranquilos", cuenta a Onda Cero.

No saben ni cuándo se irán ni a dónde, pero las noticias que llegan desde Alemania efectivamente son esperanzadoras. Según fuentes de la embajada de España en Alemania hay contacto permanente con el gobierno de Merkel y confían en solucionar la cuestión en las próximas horas.