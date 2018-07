Rosell dice que quien esté en la lista de morosos, "que apechugue"

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, ha dicho, en relación a la lista de morosos con la Agencia Tributaria publicada por el Ministerio de Hacienda, que quien esté en ella "que apechugue, no se puede pedir otra cosa" .

Rosell, que ha hecho estas declaraciones tras la presentación del índice de Libertad Económica en el Mundo de 2015, también ha apuntado que "sería bueno" saber qué ayuntamientos, qué empresas estatales y qué administraciones no pagan a sus proveedores.

"Si yo fuera un proveedor de un ayuntamiento que no paga, me gustaría que dijeran en público que ese ayuntamiento no está pagando", ha dicho.

El presidente de la patronal ha pedido que se busquen "fórmulas imaginativas" porque un país normal tiene que cumplir las leyes, y las de morosidad no se cumplen.

No obstante, ha precisado que no estaba pidiendo una nueva lista de morosos sino "fórmulas" que obliguen cumplir a quien no lo hace, y aquí ha insistido en las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas públicas.