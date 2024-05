El presidente del BBVA admite que la OPA sobre el Sabadell conllevaría un recorte de plantilla

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha trasladado que respeta "plenamente" la opinión expresada el pasado lunes por el consejo de administración de Banco Sabadell de rechazar la oferta de fusión, pero ve "sentido" lanzar una OPA de carácter hostil para los accionistas.

"La oferta es extraordinariamente atractiva. Dará lugar a una combinación de dos entidades muy potentes y sigue a la oferta que le propusimos al consejo de Banco Sabadell de una fusión la semana pasada y que fue rechazada este lunes", ha comentado Torres en una rueda de prensa para explicar el anuncio de la OPA hostil que ha presentado BBVA este jueves.

"Hemos pensado que tenía sentido [la OPA], respetando plenamente la opinión del consejo de Banco Sabadell de que era una oferta que infravalora al banco. Pero nosotros pensamos de otra manera y creemos que tiene sentido que le propongamos la oferta directamente a los accionistas de Sabadell", ha continuado.

Torres aseguró que la aproximación es distinta ahora, porque es una opa en lugar de una negociación para una fusión, pero que "mantenemos el mismo espíritu amistoso" para integrarse y rechazó que tenga un "carácter hostil".

Relató que el primer planteamiento, de fusión, realizado la semana pasada, se precipitó por la filtración a la prensa, lo que "no contemplábamos" y que "provocó que la oferta que teníamos que estar discutiendo en privado pasara a la luz pública". El banco había iniciado conversaciones a mediados de abril, cuando tuvo un encuentro presencial con el presidente de Sabadell, Josep Oliu, en el que le trasladó el interés en una fusión, pero la filtración "altera la hoja de ruta".

Qué pasaría si hubiera una contraopa

Respecto a la posibilidad de que salgan competidores por Sabadell, Torres admitió que es "factible", pero reiteró que por parte de BBVA no hay más margen y han puesto encima de la mesa su "mejor oferta". También consideró que si hubiera una contraopa de Sabadell por Unicaja en medio de la suya por Sabadell sería una circunstancia que "tendría un camino más complicado", dada la posibilidad que se ha venido planteando antes de esta oferta de que Sabadell pueda comprar Unicaja.

En el caso de que no fructifique la opa de BBVA, el consejero delegado del banco, Onur Genç, comentó que la entidad continuará con crecimiento orgánico. Apuntó que BBVA "necesita escala" en banca comercial y en el negocio minorista. Además, el exceso de capital se destinará a crecimiento y a distribución entre los accionistas.

El camino fácil hubiera sido abandonar este proyecto; no es por lo que nos pagan

Torres y Genç también señalaron que si se produce un daño reputacional, "bienvenido sea" en el sentido de que "hemos hecho lo correcto" y "estamos dispuesto a asumir ese riesgo". "El camino fácil hubiera sido abandonar este proyecto; no es por lo que nos pagan, creemos que tenemos la responsabilidad de defender los intereses de nuestros accionistas" e intentar una operación que "tiene mucho sentido", afirmó el presidente de BBVA. De manera que si finalmente los accionistas de Sabadell deciden rechazar la opa, "estaremos muy orgullosos de haberlo intentado", añadió.

Torres aseveró que su futuro profesional le preocupa "poco" si esta operación fracasa y de ella dependiera su puesto, aunque consideró que "no debería ser así", y descartó que se plantee en ese caso dimitir.

Qué sucederá con los empleados

Respecto a qué sucederá con los empleados, admitió que "puede haber reducción de empleo en el primer momento", como en otros proceso de integración, pero resaltó que se haría con diálogo con los sindicatos, con paquetes de medidas que "tienen mucho atractivo para las personas que se acogen a ellos" y sin que haya medidas traumáticas.

En cuanto al encaje de Cataluña y la posición crítica que aflora desde esa región con la postura en contra de la opa de la patronal Foment, Torres explicó que es un territorio que tiene "una importancia estratégica grande" para BBVA, que mantendrá la sede operativa de Sabadell en San Cugat del Vallés, y descartó que se vea afectado el crédito. De hecho, comentó que "sería poco inteligente" plantear una operación "si no tuviéramos una visión positiva en inversión y de preservar todo lo bueno" de esa región. Así, no contempló que haya un riesgo de restricción del crédito porque "no tendría sentido para nosotros la transacción si conllevara una pérdida de negocio".

También apuntó que la sede social seguiría siendo la de BBVA, en Bilbao, mientras que para la que Sabadell, en Alicante, tendrán "máximo cuidado" en "asegurar el compromiso" con esa zona por la importancia que detectan que tiene.

Sobre la parte de gobierno corporativo de la operación, si bien para la fusión se planteó que Sabadell tendría tres puestos en el consejo, uno de ellos sería vicepresidencia y ninguno ejecutivo, para esta oferta de opa no desvelaron si se mantendrían estas condiciones porque "no es el momento".