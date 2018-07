De Guindos: "Todos quieren que Grecia permanezca en el euro"

El ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, afirmó que todos los socios quieren que Grecia permanezca en el euro, pero indicó que ahora es necesario analizar la propuesta de Atenas.

"Vamos a escuchar lo que dicen las instituciones, vamos a analizar efectivamente si la propuesta que ha hecho el Gobierno griego, que es volver atrás respecto a lo que se concluyó en el referéndum, supone una base adecuada para negociar un programa", dijo De Guindos a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

Ese análisis se va a hacer "con una mentalidad abierta, todo el mundo quiere que Grecia permanezca en el euro, sabemos perfectamente las consecuencias de la decisión de hoy, somos plenamente conscientes, pero tenemos que analizar la valoración que han hecho las instituciones", añadió.

El ministro español subrayó que este análisis "no es concluyente ni está totalmente alineado en todos los puntos", de modo que expresó su esperanza en una "clarificación" en el encuentro extraordinario que se celebra hoy.

Preguntado sobre si el Gobierno de Alexis Tsipras necesitará presentar más medidas, De Guindos recordó que lo puesto hasta ahora sobre la mesa es "una lista de acciones previas", de manera que si hoy se acuerda dar un mandato a las instituciones que se conocían como la troika para negociar, "habría que redactar un Memorando de Entendimiento completo, que también incluiría otro tipo de medidas".

De Guindos explicó que por el momento la situación está en una "fase previa", en la que, en función del análisis de las instituciones, el Eurogrupo va a decidir si dar o no el mandato "para continuar este proceso del nuevo programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad".

El ministro indicó también que el referéndum celebrado el pasado domingo en Grecia, en el que el 61 % de los votantes rechazaron las propuestas de los acreedores al país, "desde el punto de vista de credibilidad y de la confianza, no fue positivo".

"Evidentemente esto generó incertidumbre por parte de las instituciones, del resto de los países, y desde luego no tuvo un impacto positivo en la posición negociadora" griega, añadió.

No obstante, preguntado sobre si ahora confía en la disposición del Gobierno heleno, De Guindos dijo que pese a las dificultades vividas en el proceso de negociaciones y los "vaivenes", confía en que "Grecia continuará formando parte del euro".

"La credibilidad es muy baja, por lo que vamos a ver. Yo siempre soy constructivo y optimista y espero que un grexit no suceda", dijo.

También señaló que las dos cuestiones "fundamentales" del análisis de las instituciones son si la deuda griega es sostenible o no y las necesidades de financiación de Grecia, sobre lo que dijo que se ha hablado de "varias cifras", sin dar más detalles.

Respecto a qué sucedería si hoy no se logra un acuerdo, contestó: "vamos a ver, esperemos que haya un acuerdo para sí o para no, pero no puedo adelantar nada".