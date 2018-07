La UE guarda el TTIP en el "congelador" a la espera de conocer la política de Trump

"Durante bastante tiempo el TTIP estará en el congelador; lo que ocurra cuando se descongele, es algo que tendremos que esperar para ver", declaró la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros comunitarios del ramo. Los ministros tuvieron la oportunidad de escuchar de la Comisión Europea (CE) un balance de las negociaciones y debatir por primera vez su futuro tras las elecciones presidenciales estadounidenses.

"Creo que deberíamos ser realistas: no creo que veamos la reanudación de las negociaciones del TTIP en bastante tiempo", aseveró la comisaria. Malmström dijo que ya no habrá más rondas de negociación bajo la actual Administración de Barack Obama, pero sí algunos "contactos técnicos" para ver a finales de año "dónde estamos" y "cómo podemos salvaguardar los progresos que hemos hecho".

"Entonces habrá una pausa natural y tendremos que ver con la nueva Administración lo que pasa. Es razonable pensar que habrá una pausa; lo larga que sea, está por ver", comentó. Para Malmström, este acuerdo sigue teniendo "mucho sentido", por lo que la UE estará preparada "para reanudar las negociaciones cuando la nueva Administración crea que está lista, pero la pelota está en su campo".

Respecto a la postura crítica que Trump ha mantenido durante su campaña electoral sobre política comercial internacional, la comisaria recordó que "ha decidido parar todo lo relacionado con el TPP" (Acuerdo de Asociación Transpacífico) y "renegociar el Nafta" (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

"No ha hecho referencia ni una sola vez en su campaña al TTIP, por lo que no sabemos lo que piensa sobre el TTIP", puntualizó, y agregó que "ni siquiera ha sido un gran asunto en EEUU antes de la campaña". "Ha hecho referencias de que en principio no le gustan los grandes acuerdos regionales, pero simplemente no lo sabemos", agregó.

En opinión del secretario de Estado español de Comercio, Jaime García-Legaz, es "prematuro" decir que el TTIP está congelado. "Aún no hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de la nueva Administración", expuso y agregó que se trata de "un parón" y que "otra cosa es meterlo en un cajón".

García-Legaz pidió no pensar que "determinados mensajes" lanzados por Trump en su campaña electoral vayan efectivamente a aplicarse. "Lo cierto es que se ha avanzado mucho en muchos capítulos", dijo el secretario de Estado español, aunque admitió: "otra cosa es que estemos muy lejos de ese acuerdo ambicioso".

Para García-Legaz, "lo más importante es el fondo, que es que el libre comercio es bueno para la UE", aunque al mismo tiempo instó a "cuidar más los efectos". "Algunos sectores lo pasan regular y otros mal. Hay que cuidar a las personas y sectores que puedan sufrir los efectos", consideró.

El ministro eslovaco de Economía, Peter Ziga, cuyo país preside este semestre la UE, opinó que no será necesario cambiar el mandato de negociación dado por los países a la Comisión para negociar el TTIP en su nombre. "Corresponde al equipo de negociación y a la comisaria ver si es posible empezar a trabajar de nuevo", recalcó.

Entre tanto, Malmström dejó claro que la UE seguirá trabajando en otros acuerdos comerciales en ciernes, con Japón y cuatro países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en los está "haciendo buenos progresos". Sobre el acuerdo recientemente firmado con Canadá -no sin obstáculos de parte de la sociedad civil y de la región belga de Valonia- Ziga indicó que trataron la importancia de "informar más a la opinión pública" sobre los beneficios de ese tipo de pactos.