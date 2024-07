Díaz considera el despido "un elemento que va a ser susceptible de reforma", tras el fallo de Europa

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el despido en España "es un elemento más que va a ser susceptible de reforma" y ha remarcado que se abordará en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.

Las declaraciones de Díaz se producen después de conocer el fallo adelantado por UGT sobre la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales contra la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente, que "viola" el artículo 24 de la Carta Social Europea.

Díaz conoce la situación antes de la resolución

Aunque se prevé que el fallo se haga público el próximo 29 de julio, Díaz ha reconocido que conoce el contenido de esa resolución, que se acomoda a las antecedentes de materias más o menos idénticas ante denuncias que se formularon en otros Estados miembro.

"Es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación", ha remarcado la vicepresidenta.

No obstante, Díaz ha señalado que los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla y ha asegurado que España es un país en el que el despido "no es un problema". "Lo digo con absoluto conocimiento", ha enfatizado.

"La clave está en que tengamos herramientas ante coyunturas que pueden ser empresariales, de crisis o de sectores de lo que fuere, que acompañemos a esos procesos, pero no es necesario despedir a nadie", ha subrayado.

"Convencida" del acuerdo para la reducción de jornada.

En cuanto a la negociación para reducir la jornada laboral, Díaz ha asegurado que hubo avances en la mesa "muy importantes", como los elementos de desconexión digital y añade que "tenemos tarea por delante, pero ahora quedamos a una mesa siguiente" para la próxima semana, en cuanto Díaz asegura que se ceñirá "a los debates que se profesen en la mesa de diálogo social".