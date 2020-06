Onda Cero Catalunya emetrà una campanya de promocions per posar en valor els sectors estratègics de la seva economia, i el seu potencial per construir futur. 'La Brújula', amb Juan Ramón Lucas, emetrà cada setmana la secció 'Construimos futuro contigo', un manual de bones pràctiques empresarials i socials, obert a les noves idees, la imaginació i la innovació perquè l'economia torni a la seva velocitat de creuer. Al programa ‘La Brúixola’ amb Robert Calvo, s’emetrà cada dia un espai homònim (‘Construïm futur amb tu’) on ens farem ressò d’iniciatives que promoguin la reactivació econòmica i social a Catalunya.